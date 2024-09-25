properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 14:40

Published 25 сентября, 14:40

Modified 25 сентября, 14:42

Updated 25 сентября, 14:42

ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

25 сентября 2024, 14:40
Фото: пресс-служба правительства региона
ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых приняли участие в торжественной церемонии запуска нового прокатного комплекса на заводе ОМК. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Группа ОМК модернизировала прокатное производство, заменив стан по выпуску сортового проката на новый современный прокатный комплекс. С обновлением мощностей завод обеспечил свое производство металлопрокатом высшего качества — на предприятии он используется для производства автокомпонентов. Кроме того, расширился ассортимент выпускаемой продукции, улучшились условия труда сотрудников прокатного цеха.

В новом прокатном производстве завода ОМК заняты более 200 сотрудников. Прежде чем приступить к работе на новом оборудовании, они прошли переобучение, участвовали в пусконаладочных работах. Около 50 сотрудников завода получили новую профессию, еще столько же повысили свою квалификацию.

ОМК инвестировала в проект техперевооружения сортопрокатного производства завода 7 млрд рублей. Производительность обновленного цеха — более 200 тысяч тонн в год. Это полностью обеспечит потребности самого предприятия, часть продукции будет востребована в том числе в строительной отрасли.

«Благодаря совместным усилиям социально ответственных предпринимателей, промышленников, местной и региональной власти в муниципалитетах преображаются общественные пространства и реализуются важные для жителей проекты. В частности, ОМК поддержала строительство крытого ледового комплекса, возведение которого скоро начнется. При участии предприятия обновлены и помещения местного техникума в рамках „Профессионалитета“. Убежден, что новый стан — это не последний промышленный проект ОМК», — отметил Дмитрий Махонин.

«Проект позволит нам существенно увеличить количество и качество выпускаемой продукции: автокомпоненты будут более легкими и долговечными. Мы заметно расширим продуктовую линейку. Кардинально улучшатся условия для людей, работающих на прокатном стане. Вырастет производительность труда. Я от всей души благодарю всех, кто принял участие в этом проекте! Это наша большая совместная трудовая победа!», — сказал Анатолий Седых на церемонии запуска стана.

#Новости компаний#Экономика
Подпишитесь
Популярное