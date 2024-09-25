ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

«Проект позволит нам существенно увеличить количество и качество выпускаемой продукции: автокомпоненты будут более легкими и долговечными. Мы заметно расширим продуктовую линейку. Кардинально улучшатся условия для людей, работающих на прокатном стане. Вырастет производительность труда. Я от всей души благодарю всех, кто принял участие в этом проекте! Это наша большая совместная трудовая победа!», — сказал Анатолий Седых на церемонии запуска стана.