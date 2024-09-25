ОМК ввела в строй новый сортопрокатный стан в Пермском крае

Posted 25 сентября, 14:40
Published 25 сентября, 14:40
Modified 25 сентября, 14:42
Updated 25 сентября, 14:42
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель Совета директоров Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых приняли участие в торжественной церемонии запуска нового прокатного комплекса на заводе ОМК. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Группа ОМК модернизировала прокатное производство, заменив стан по выпуску сортового проката на новый современный прокатный комплекс. С обновлением мощностей завод обеспечил свое производство металлопрокатом высшего качества — на предприятии он используется для производства автокомпонентов. Кроме того, расширился ассортимент выпускаемой продукции, улучшились условия труда сотрудников прокатного цеха.
В новом прокатном производстве завода ОМК заняты более 200 сотрудников. Прежде чем приступить к работе на новом оборудовании, они прошли переобучение, участвовали в пусконаладочных работах. Около 50 сотрудников завода получили новую профессию, еще столько же повысили свою квалификацию.
ОМК инвестировала в проект техперевооружения сортопрокатного производства завода 7 млрд рублей. Производительность обновленного цеха — более 200 тысяч тонн в год. Это полностью обеспечит потребности самого предприятия, часть продукции будет востребована в том числе в строительной отрасли.
«Благодаря совместным усилиям социально ответственных предпринимателей, промышленников, местной и региональной власти в муниципалитетах преображаются общественные пространства и реализуются важные для жителей проекты. В частности, ОМК поддержала строительство крытого ледового комплекса, возведение которого скоро начнется. При участии предприятия обновлены и помещения местного техникума в рамках „Профессионалитета“. Убежден, что новый стан — это не последний промышленный проект ОМК», — отметил Дмитрий Махонин.
«Проект позволит нам существенно увеличить количество и качество выпускаемой продукции: автокомпоненты будут более легкими и долговечными. Мы заметно расширим продуктовую линейку. Кардинально улучшатся условия для людей, работающих на прокатном стане. Вырастет производительность труда. Я от всей души благодарю всех, кто принял участие в этом проекте! Это наша большая совместная трудовая победа!», — сказал Анатолий Седых на церемонии запуска стана.