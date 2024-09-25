Пермский ХК «Молот» потерпел крупное поражение на выезде в Тюмени

Posted 25 сентября, 02:56
Published 25 сентября, 02:56
Modified 25 сентября, 02:58
Updated 25 сентября, 02:58
Вчера вечером, 24 сентября, пермский хоккейный клуб «Молот» крупно проиграл в гостях тюменскому «Рубину». Выездная серия матчей завершилась со счетом 0:6 в пользу противника.
Юрий Панов, главный тренер ХК «Молот»:
— Если смотреть на счёт, то мы проиграли. Крупно. А по игре была равная борьба. Но соперник забивал свои моменты, а мы, к сожалению, не смогли.
На этой неделе стартует домашняя серия игр. В субботу, 28 сентября, в 17:00 «Молот» поборется за победу с «Бураном» из Воронежа. Ранее пермяки победили ханты-мансийскую «Югру», матч состоялся 22 сентября.