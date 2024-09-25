Пермский край завершил ключевые этапы нацпроекта по ремонту дорог у спортобъектов

Posted 25 сентября, 10:45
Published 25 сентября, 10:45
Modified 25 сентября, 10:47
Updated 25 сентября, 10:47
В Прикамье завершились важные этапы национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект направлен на развитие дорожной сети и улучшение доступа к спортивным объектам Пермского края, для жителей и гостей региона создаются комфортные условия жизни.
Одним из важных событий стало окончание ремонта на ул. Лебедева. На участке от ул. Крупской до Индустриализации обновлено дорожное покрытие, что улучшило доступ к универсальному дворцу спорта «Молот» — одному из крупнейших спортобъектов города, играющему важную роль в жизни Перми.
Еще два спортивно значимых объекта находятся на ул. Целинная и Корсуньская в Орджоникидзевском районе. На Целинной находится популярный спортивный клуб по художественной гимнастике и секция тхэквондо. На Корсуньской расположен стадион «Бумажник», на котором часто занимаются пермяки. Кроме того, участки от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова (Целинная), 141 и от Восточного обхода до ул. Бумажников (Корсуньская) тоже приведены в порядок. На них заменили асфальт, отремонтировали тротуары, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.
Как сообщают в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, важным объектом является и проспект Парковый. В прошлом году подрядчик провел здесь работы на участке от ул. Зои Космодемьянской до Переселенческой. Тут находится спортивный комплекс «Спортхолл», который часто посещают жители близлежащих районов. Все работы по дорожному ремонту выполнены по высоким стандартам качества, подрядные организации уложились в график.
Минтранс Пермского края продолжит заниматься реализацией нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и стремиться к дальнейшему улучшению дорожной сети в регионе. Это позволяет достичь комфорта и безопасности для всех участников дорожного движения.