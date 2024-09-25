Пермский край завершил ключевые этапы нацпроекта по ремонту дорог у спортобъектов

Еще два спортивно значимых объекта находятся на ул. Целинная и Корсуньская в Орджоникидзевском районе. На Целинной находится популярный спортивный клуб по художественной гимнастике и секция тхэквондо. На Корсуньской расположен стадион «Бумажник», на котором часто занимаются пермяки. Кроме того, участки от границы Мотовилихинского района до ул. Лянгасова (Целинная), 141 и от Восточного обхода до ул. Бумажников (Корсуньская) тоже приведены в порядок. На них заменили асфальт, отремонтировали тротуары, нанесли разметку и установили новые дорожные знаки.