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Posted 25 сентября, 03:28

Published 25 сентября, 03:28

Modified 25 сентября, 05:33

Updated 25 сентября, 05:33

В Перми мужчина обманом забрал у 10-летнего мальчика 1,3 тыс. рублей

Пермяк предложил 10-летнему мальчику помощь и ограбил его

25 сентября 2024, 03:28
Фото: скриншоты оперативного видео УМВД по Перми

В Перми мужчина обманом забрал у 10-летнего мальчика 1,3 тыс. рублей

Сюжет
Детский мир
Задержать подозреваемого помог неравнодушный прохожий.

В Перми задержали подозреваемого в ограблении 10-летнего мальчика. Ранее в отдел полиции Свердловского района обратилась его 33-летняя мать и рассказала о случившемся.

Полицейские выяснили, что пермячка попросила сына положить деньги на банковскую карту. У ребенка возникли трудности с терминалом и он обратился за помощью к прохожему. Незнакомец согласился помочь и предложил дойти до другого банкомата, так как это якобы «неисправен». Улучив момент, мужчина забрал деньги у мальчика и сбежал. Сумма материального ущерба составила 1,3 тыс. рублей.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. В этом им помог неравнодушный пермяк. Злоумышленником оказался ранее судимый 48-летний мужчина. Похищенные деньги обнаружили во время личного досмотра, изъяли и вернули пермячке.

Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД, возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир#Грабеж#Полиция
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