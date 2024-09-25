Пермяк предложил 10-летнему мальчику помощь и ограбил его

Полицейские выяснили, что пермячка попросила сына положить деньги на банковскую карту. У ребенка возникли трудности с терминалом и он обратился за помощью к прохожему. Незнакомец согласился помочь и предложил дойти до другого банкомата, так как это якобы «неисправен». Улучив момент, мужчина забрал деньги у мальчика и сбежал. Сумма материального ущерба составила 1,3 тыс. рублей.