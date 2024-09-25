Пермяк предложил 10-летнему мальчику помощь и ограбил его

Posted 25 сентября, 03:28
Published 25 сентября, 03:28
Modified 25 сентября, 05:33
Updated 25 сентября, 05:33
В Перми задержали подозреваемого в ограблении 10-летнего мальчика. Ранее в отдел полиции Свердловского района обратилась его 33-летняя мать и рассказала о случившемся.
Полицейские выяснили, что пермячка попросила сына положить деньги на банковскую карту. У ребенка возникли трудности с терминалом и он обратился за помощью к прохожему. Незнакомец согласился помочь и предложил дойти до другого банкомата, так как это якобы «неисправен». Улучив момент, мужчина забрал деньги у мальчика и сбежал. Сумма материального ущерба составила 1,3 тыс. рублей.
Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. В этом им помог неравнодушный пермяк. Злоумышленником оказался ранее судимый 48-летний мужчина. Похищенные деньги обнаружили во время личного досмотра, изъяли и вернули пермячке.
Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД, возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.