Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма

Posted 25 сентября, 11:21
Published 25 сентября, 11:21
Modified 25 сентября, 11:23
Updated 25 сентября, 11:23
В пятницу, 27 сентября, во всем мире отмечается День туризма. Этот день имеет большую значимость как для профессионалов-путешественников, так и для любителей. В честь этого события в Перми проводится конкурс фотографий с видами Перми и Пермского края.
«Место с богатой историей и неоднократно показанное в отечественном кино, а также располагающее единственную на Урале астрономическую обсерваторию», — рассказывает Юлия.
Марина Павельева вовсе нашла сердце Усьвы. «Река подарила свое сердце, во время летнего спава», — написала женщина в группе Центра развития туризма под постом с конкурсом.