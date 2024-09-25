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Posted 25 сентября, 11:21

Published 25 сентября, 11:21

Modified 25 сентября, 11:23

Updated 25 сентября, 11:23

Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма

Пермяки делятся фотографиями Пермского края перед Днем туризма

25 сентября 2024, 11:21
Фото: 1MI
Центр развития туризма Пермского края поздравляет жителей и гостей региона со всемирным Днем туризма.

В пятницу, 27 сентября, во всем мире отмечается День туризма. Этот день имеет большую значимость как для профессионалов-путешественников, так и для любителей. В честь этого события в Перми проводится конкурс фотографий с видами Перми и Пермского края.

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«Место с богатой историей и неоднократно показанное в отечественном кино, а также располагающее единственную на Урале астрономическую обсерваторию», — рассказывает Юлия.

Марина Павельева вовсе нашла сердце Усьвы. «Река подарила свое сердце, во время летнего спава», — написала женщина в группе Центра развития туризма под постом с конкурсом.

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