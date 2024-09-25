После вмешательства Бастрыкина дом для детей-сирот в Новых Лядах признали аварийным

В отзыве на иск Бельтюков указал, что — в январе 2016 года ООО «АльянсСтройМонтаж» информировало министерство о затягивании сроков ввода жилого дома по причине отказа Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми выдать как разрешение на строительство указанного дома, так и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В 2017 году он получил разрешение на его строительство, а в 2018 году — разрешение на ввод в эксплуатацию. До этого он в судах выиграл спор с мэрией о том, что трехэтажный многоквартирный дом может быть построен в зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше четырех этажей.