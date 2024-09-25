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Posted 25 сентября, 12:07

Published 25 сентября, 12:07

Modified 25 сентября, 12:09

Updated 25 сентября, 12:09

После вмешательства Бастрыкина дом для детей-сирот в Новых Лядах признали аварийным

После вмешательства Бастрыкина дом для детей-сирот в Новых Лядах признали аварийным

25 сентября 2024, 12:07
Фото: properm.ru
Сюжет
Аварийное жилье
Непригодное для проживания здание однажды будет снесено.

Дом на улице Крылова, 55 (поселок Новые Ляды), предназначенный для детей-сирот, признан аварийным и требующим сноса и расселения жильцов. Такое решение было принято 18 сентября на городской межведомственной комиссии при мэрии Перми на основании экспертизы ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» (документ есть в распоряжении редакции).

Еще в июне журналисту Properm.ru сообщали в мэрии, что эксперты, проводившие обследование дома, обнаружили «отставание отделочного слоя цоколя от основания, местами выпучивание и отпадание штукатурного слоя фасада, а также трещины в штукатурном слое фасада. Организация определила категорию технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома, как аварийную».

Фото: properm.ru

По результатам рассмотрения первого заключения ООО «БТИ-РЕГИОН-КАДАСТР» чиновниками было принято решение назначить дополнительное обследование. Это было необходимо для устранения замечаний к заключению спецорганизации. По информации журналиста Properm.ru, предлагалось установить прочность бетона в плитах, из которых построен дом. Однако, эксперты в ответе указали, что при выпиливании необходимого участка стены дома не гарантировано, что конструкция устоит и здание не начнет рушиться.

Кроме того, на заседании межведомственной комиссии присутствовал сотрудник СУ СКР Сергей Толкачев, указано в протоколе. Он сообщил, что в рамках расследования уголовного дела, связанного с заселением детей-сирот в аварийный дом, была проведена следственная экспертиза его технического состояния. Здесь эксперт также назвал состояние фундамента и несущих стен дома аварийным.

По информации журналиста Properm.ru, следствие в том числе изучает причастность сотрудников администрации Новых Лядов к строительству данного дома на частной земле, предназначенной для ИЖС. Ответственный за строительный блок в поселковой администрации замглавы Валерий Тарасов. К настоящему времени категория и назначение земельного участка, на котором находится жилой многоквартирный дом, не изменено, а земля, на которой находится многоквартирное социальное жилье, принадлежит частному лицу — Александру Бельтюкову.

Долгострой на улице Крылова, 55 в Новых Лядах был сдан в 2018 году. Жилые помещения по актам приема-передачи были переданы краевым минстроем в мае 2018 года с нарушением срока передачи жилых помещений на 818 дней.

В марте 2024 году федеральный Следком сообщил, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку разваливающегося дома в поселке Новые Ляды Пермского края. Ранее сообщалось, что в поселке было предоставлено некачественное жилье в многоквартирном доме сиротам и другим льготным категориям.

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По информации управления жилищных отношений администрации Перми, инвестором строительства многоквартирного дома на Крылова, 55 был индивидуальный предприниматель Алексей Бельтюков. Заказчиком возведения здания являлось аффилированное ему ООО «АльянсСтройМонтаж».

В июне 2024 года арбитражный суд отказал Минстроительства Пермского края во взыскании с Бельтюкова неустойки за срыв сроков строительства дома для расселения ветхого и аварийного жилья и предоставления квартир для детей-сирот. Госконтракт № 2014.442448 на приобретение жилых помещений в многоквартирном строящемся жилом доме в государственную собственность Пермского края был заключен с компанией в 2015 году. В соответствии с ним продавец обязался построить и передать 50 (пятьдесят) жилых помещений. Цена контракта составляла 78,8 млн рублей. Жилье подрядчик обязался предоставить Минстоительства не позднее 1 марта 2016 года. Фактически передача квартир состоялась в конце мая 2018 года.

Из-за срыва срока передачи социального жилья поставщику была начислена неустойка в размере 82,1 млн рублей. ООО «АльянсСтройМонтаж» добровольно неустойку не оплатило, а в 2021 году было ликвидировано и не выплатило неустойку и по судебному решению. Единственным учредителем и директором компании являлся Бельтюков. По этой причине министерство пыталось взыскать неустойку с него, указав, что Бельтюков, зная о наличии требования о неустойке ликвидировал компанию, а значит действовал недобросовестно.

В отзыве на иск Бельтюков указал, что — в январе 2016 года ООО «АльянсСтройМонтаж» информировало министерство о затягивании сроков ввода жилого дома по причине отказа Департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми выдать как разрешение на строительство указанного дома, так и разрешение на ввод дома в эксплуатацию. В 2017 году он получил разрешение на его строительство, а в 2018 году — разрешение на ввод в эксплуатацию. До этого он в судах выиграл спор с мэрией о том, что трехэтажный многоквартирный дом может быть построен в зоне смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, блокированными жилыми домами и многоквартирными домами не выше четырех этажей.

Ранее, в конце декабря 2015 года, после проверки его действий о строительстве многоквартирного дома на землях ИЖС, правоохранительные органы вынесли постановление об отказе в возбуждении в отношении Бельтюкова уголовного дела.

В результате суд отказал Минстроительства в удовлетворении иска к Бельтюкову. Сейчас уже Семнадцатый арбитражный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы ведомства.

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#Общество#Аварийное жилье#Суд#Коммунальный ад#Пермь#Пермский край
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