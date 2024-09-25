Праздник профессионалов: сотрудники ПЦБК отметили юбилей — 65 лет

На сцене были отмечены заслуги различных подразделений, а творческие коллективы и новое спортивное движение «ЛИГА ПЦБК» украсили программу праздника. Главным событием стало шоу профмастерства на 10 тематических площадках, где лучшие сотрудники продемонстрировали свои профессиональные навыки. Гостям показали виртуозное управление погрузчиками, сварочные работы, а также другие важные для компании профессии. В празднике также участвовали студенты и школьники, которые представили свои разработки, в том числе роботизированные модели производственного оборудования.