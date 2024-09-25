Праздник профессионалов: сотрудники ПЦБК отметили юбилей — 65 лет

Posted 25 сентября, 17:00
Published 25 сентября, 17:00
Modified 26 сентября, 06:30
Updated 26 сентября, 06:30
Мероприятие собрало около 2000 человек, включая сотрудников ЦБК, ветеранов отрасли и студентов.
Юбилейное торжество стало финальной точкой серии событий, приуроченных к важной дате для ПЦБК. В апреле состоялась встреча с ветеранами производства, а в августе прошёл семейный фестиваль «Территория Бобра» для работников и жителей микрорайона Голованово.
Открытие мероприятия началось с парада подразделений, в котором приняли участие более 20 цехов и служб ПЦБК, а также ветераны компании. С приветственным словом выступили генеральный директор ПЦБК Юрий Марков и глава Орджоникидзевского района Перми Евгений Карабатов. Марков отметил, что успехи предприятия зависят от вклада каждого сотрудника, подчеркнув, что именно сплочённая команда делает ПЦБК одной из ведущих компаний в своей отрасли.
На сцене были отмечены заслуги различных подразделений, а творческие коллективы и новое спортивное движение «ЛИГА ПЦБК» украсили программу праздника. Главным событием стало шоу профмастерства на 10 тематических площадках, где лучшие сотрудники продемонстрировали свои профессиональные навыки. Гостям показали виртуозное управление погрузчиками, сварочные работы, а также другие важные для компании профессии. В празднике также участвовали студенты и школьники, которые представили свои разработки, в том числе роботизированные модели производственного оборудования.
Почётными гостями стали ветераны ПЦБК, такие как Михаил Спасенников, отдавший почти 40 лет жизни предприятию. Он выразил уверенность в светлом будущем компании, отметив её успехи и высокий профессионализм коллектива.