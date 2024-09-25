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Posted 25 сентября, 10:19

Published 25 сентября, 10:19

Modified 25 сентября, 10:21

Updated 25 сентября, 10:21

«Пятерочка» стала лидером по продаже готовых завтраков по версии «РОМИР»

«Пятерочка» стала лидером по продаже готовых завтраков по версии «РОМИР»

25 сентября 2024, 10:19
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
По данным онлайн-опроса исследовательского холдинга «РОМИР», россияне чаще всего покупают готовые завтраки в магазинах «Пятерочка». Респондентами стали 1000 человек в возрасте от 18 до 70 лет по всей России.

Самые популярные позиции — кофе и выпечка, которую пекут в самих магазинах (65%), а также блинчики или панкейки (34%). Восемь из десяти опрошенных сказали, что им нравится качество и внешний вид блюд.

Из всех респондентов 39% покупают готовые завтраки в магазинах или заказывают доставку, а пять процентов делают это каждый день. Мужчины чаще женщин покупают готовую еду, из них шесть процентов делают это каждый день, а каждый пятый делает это примерно через день.

Возраст основных покупателей готовых завтраков — от 18 до 24 лет. Каждый третий из них покупает еду несколько раз в неделю.

В числе причин, почему люди любят готовые завтраки, — экономия времени, удобство, разнообразие рациона, возможность избежать лишних покупок. Примечательно, что 41% респондентов считают, что вкус готовых завтраков из магазинов напоминает блюда из ресторанов, а 36% отмечают сходство с домашней едой.

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