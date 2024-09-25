«Пятерочка» стала лидером по продаже готовых завтраков по версии «РОМИР»

Из всех респондентов 39% покупают готовые завтраки в магазинах или заказывают доставку, а пять процентов делают это каждый день. Мужчины чаще женщин покупают готовую еду, из них шесть процентов делают это каждый день, а каждый пятый делает это примерно через день.