«Пятерочка» стала лидером по продаже готовых завтраков по версии «РОМИР»

Posted 25 сентября, 10:19
Published 25 сентября, 10:19
Modified 25 сентября, 10:21
Updated 25 сентября, 10:21
Самые популярные позиции — кофе и выпечка, которую пекут в самих магазинах (65%), а также блинчики или панкейки (34%). Восемь из десяти опрошенных сказали, что им нравится качество и внешний вид блюд.
Из всех респондентов 39% покупают готовые завтраки в магазинах или заказывают доставку, а пять процентов делают это каждый день. Мужчины чаще женщин покупают готовую еду, из них шесть процентов делают это каждый день, а каждый пятый делает это примерно через день.
Возраст основных покупателей готовых завтраков — от 18 до 24 лет. Каждый третий из них покупает еду несколько раз в неделю.
В числе причин, почему люди любят готовые завтраки, — экономия времени, удобство, разнообразие рациона, возможность избежать лишних покупок. Примечательно, что 41% респондентов считают, что вкус готовых завтраков из магазинов напоминает блюда из ресторанов, а 36% отмечают сходство с домашней едой.