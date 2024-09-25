Ремонт автодороги Пермь — Усть-Качка завершился в установленные сроки

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что нацпроект позволяет комплексно подходить к ремонту дорог. Благодаря этому, на участках дорог не только укладывают новый асфальт, но и устанавливают светофоры и комплексы фотовидеофиксации, остановки и ограждения, строят съезды и тротуары. Дороги становятся безопасными и комфортными и для водителей, и для пешеходов.