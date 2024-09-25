Ремонт автодороги Пермь — Усть-Качка завершился в установленные сроки

Posted 25 сентября, 06:42
Published 25 сентября, 06:42
Modified 25 сентября, 06:44
Updated 25 сентября, 06:44
В Пермском крае успешно завершился ремонт покрытия на автомобильной дороге Пермь — Усть-Качка, одного из важных транспортных каналов региона.
Тщательную проверку качества работ провела приемочная комиссия, в которую вошли представители министерства транспорта Прикамья и специалисты дорожной отрасли. По результатам осмотра замечаний не обнаружено. Все работы на автодороге выполнены по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным.
В ходе ремонта подрядчик заменил асфальтобетонное покрытие на участке дороги протяженностью 6,49 км. Также строители укрепили обочины и отремонтировали автобусные остановки — всего обновлено 12 посадочных площадок и заменено 14 павильонов общественного транспорта.
Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, ремонтом дороги Пермь — Усть-Качка занималось АО «Уралмостострой». Подрядчик уделил особое внимание соблюдению всех технологических норм и сроков. Строители проводили ремонт в соответствии с установленными стандартами, что гарантирует длительный срок службы дороги и минимальные требования к ее обслуживанию в дальнейшем.
Трасса Пермь — Усть-Качка обеспечивает связь сельских территорий и краевой столицы. Обновление дороги поможет не только местным жителям, но и повысит туристическую привлекательность Усть-Качки, известной природными и культурными достопримечательностями, и, конечно, одним из крупнейших лечебно-профилактических комплексов России, курортом «Усть-Качка».
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что нацпроект позволяет комплексно подходить к ремонту дорог. Благодаря этому, на участках дорог не только укладывают новый асфальт, но и устанавливают светофоры и комплексы фотовидеофиксации, остановки и ограждения, строят съезды и тротуары. Дороги становятся безопасными и комфортными и для водителей, и для пешеходов.
В региональном Минтрансе подчеркнули, что развитие дорожной инфраструктуры является одним из приоритетов национального проекта. Появление современных и безопасных дорог способствует развитию экономики Пермского края, улучшению транспортной доступности и повышению уровня жизни. Работы по обновлению дорожной сети в Прикамье не прекращаются: планируются ремонты ключевых магистралей и локальных участков дорог.