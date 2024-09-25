Руководство «Почты России» получило высокую оценку российского бизнес-сообщества

Posted 25 сентября, 16:40
Published 25 сентября, 16:40
Modified 25 сентября, 16:41
Updated 25 сентября, 16:41
Он занимает одну из ведущих позиций среди высших руководителей в отрасли связи и телекоммуникаций по версии Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсантъ».
Рейтинг выходит уже 25-й раз. В него включают только лучших топ-менеджеров в своих отраслях, а позиции распределяются на основе экспертного голосования, в котором управленцы оценивают коллег из разных сфер деятельности. В рейтинг 2024 года вошли управленцы из «Почты России», включая генерального директора Михаила Волкова, передает newizv.ru.
Михаил Волков родился в Приморском крае, где окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «финансы и кредит». Свою профессиональную деятельность он начал в банковском секторе: сначала развивал региональный бизнес в Альфа-Банке, а затем достиг значительных успехов в ВТБ.
В 2017 году Волков занял должность заместителя главы по операционному управлению «Почты России», а впоследствии вошел в состав правления компании. На этой позиции он сделал акцент на клиентоориентированность, внедрив новые стандарты качества обслуживания, систему мониторинга сервиса и упрощенные клиентские процессы, а также инициировав множество цифровых решений.
В 2021 году Волкова пригласили возглавить проект по созданию нового государственного оператора лотереи, организованного Минфином России. Менее чем за год он разработал стратегию и создал компанию с высокотехнологичным продуктом и сетью дистрибуции более чем в 70 тысячах точек.
В январе 2023 года Правительство РФ назначило его генеральным директором «Почты России». Перед ним была поставлена задача быстро вывести компанию на новый уровень.
Волков стремится сделать «Почту России» надежным и современным партнером для бизнеса как внутри страны, так и за ее пределами, а также центром предоставления важных социальных услуг для граждан. Он регулярно посещает региональные почтовые отделения и встречается с сотрудниками. Волков считает удовлетворенность клиентов и лояльность сотрудников ключевыми показателями эффективности работы компании.