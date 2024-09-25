Руководство «Почты России» получило высокую оценку российского бизнес-сообщества

Рейтинг выходит уже 25-й раз. В него включают только лучших топ-менеджеров в своих отраслях, а позиции распределяются на основе экспертного голосования, в котором управленцы оценивают коллег из разных сфер деятельности. В рейтинг 2024 года вошли управленцы из «Почты России», включая генерального директора Михаила Волкова, передает newizv.ru.