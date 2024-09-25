Следствие не нашло признаков криминала в смерти экс-главы СУ СКР по Пермскому краю

Сейчас Ольге Сарапульцевой сообщили, что следствие, длившееся три года, закрыто. Вдова утверждает, что экспертизу телефона провели, однако данные гаджета так и не открыли. По словам Ольги, телефон и вещи покойного мужа ей также отказались вернуть, хотя следствие завершено. Она заявила, что намерена направить претензию в СК.