Следствие не нашло признаков криминала в смерти экс-главы СУ СКР по Пермскому краю

Posted 25 сентября, 04:14
Published 25 сентября, 04:14
Modified 25 сентября, 04:16
Updated 25 сентября, 04:16
Вдова руководителя СУ СК России по Пермскому краю Сергея Сарапульцева рассказала об итогах расследования его гибели. Его тело нашли в собственном доме на следующий день после стрельбы в ПГНИУ, случившейся 20 сентября 2021 года.
По словам Ольги, после смерти ее мужа следственный комитет России начал проверку, которая обычно длится 30 дней. Однако она рассказала изданию 59.ru, что ежемесячно получала отказ в возбуждении уголовного дела, затем постановление об отказе отменяли и продлевали сроки проверки еще на 30 дней.
В начале января этого года Ольга получила последнее официальное постановление от СК, в котором говорилось, что материалы вернули для дополнительной проверки. Также в документе сказано, что следователи не нашли доказательств совершения преступления в отношении Сарапульцева. Руководство следственного отдела посчитало выводы преждевременными и снова назначило проверку.
Сейчас Ольге Сарапульцевой сообщили, что следствие, длившееся три года, закрыто. Вдова утверждает, что экспертизу телефона провели, однако данные гаджета так и не открыли. По словам Ольги, телефон и вещи покойного мужа ей также отказались вернуть, хотя следствие завершено. Она заявила, что намерена направить претензию в СК.