«Словно побывали на репетиции матушки-зимы». Первый снег выпал в заповеднике «Басеги»

Posted 25 сентября, 02:22
Published 25 сентября, 02:22
Modified 25 сентября, 05:58
Updated 25 сентября, 05:58
В Пермском крае на территории природного заповедника «Басеги» выпал первый снег на высоте 800 м над уровнем моря. Вершины Северного Басега и Среднего Басега окутались в зимний покров, а скалы Басежата слегка побелели. Первый снег выпал в ночь с 22 на 23 сентября, рассказали в администрации заповедника.
Ярослав Кутузов, научный сотрудник «Басеги»:
— Днем 22 сентября в горах была метель, сильный снегопад хлопьями, и конечно, наблюдалась низкая облачность. Экскурсионные группы, которые были в этот день, словно побывали на репетиции матушки-зимы. На вершине Северного Басега лепили снеговиков.
В ночь на 23 сентября первый снег выпал в заповеднике «Вишерский» и других районах на севере Прикамья. Что касается территории «Басеги», средней многолетней датой первого снежного покрова является 24 сентября.