«Словно побывали на репетиции матушки-зимы». Первый снег выпал в заповеднике «Басеги»

В Пермском крае на территории природного заповедника «Басеги» выпал первый снег на высоте 800 м над уровнем моря. Вершины Северного Басега и Среднего Басега окутались в зимний покров, а скалы Басежата слегка побелели. Первый снег выпал в ночь с 22 на 23 сентября, рассказали в администрации заповедника.