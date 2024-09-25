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Posted 25 сентября, 02:22

Published 25 сентября, 02:22

Modified 25 сентября, 05:58

Updated 25 сентября, 05:58

Южный склон Северного Басега.

«Словно побывали на репетиции матушки-зимы». Первый снег выпал в заповеднике «Басеги»

25 сентября 2024, 02:22
Фото: Юлия Мингазова
Южный склон Северного Басега.

Первый снег выпал в заповеднике «Басеги» с 22 на 23 сентября

Научные сотрудники говорят, что лепили снеговиков на вершине Северного Басеги.

В Пермском крае на территории природного заповедника «Басеги» выпал первый снег на высоте 800 м над уровнем моря. Вершины Северного Басега и Среднего Басега окутались в зимний покров, а скалы Басежата слегка побелели. Первый снег выпал в ночь с 22 на 23 сентября, рассказали в администрации заповедника.

Ярослав Кутузов, научный сотрудник «Басеги»:

— Днем 22 сентября в горах была метель, сильный снегопад хлопьями, и конечно, наблюдалась низкая облачность. Экскурсионные группы, которые были в этот день, словно побывали на репетиции матушки-зимы. На вершине Северного Басега лепили снеговиков.
Фото: Ярослав Кутузов

В ночь на 23 сентября первый снег выпал в заповеднике «Вишерский» и других районах на севере Прикамья. Что касается территории «Басеги», средней многолетней датой первого снежного покрова является 24 сентября.

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#Общество#Пермь#Погода#Снег#Заповедник#Басеги#Первый снег
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