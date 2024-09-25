properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 сентября, 16:52

Published 25 сентября, 16:52

Modified 25 сентября, 16:54

Updated 25 сентября, 16:54

С 1 октября пермские фонтаны уйдут на зимовку

Стало известно, когда в Перми отключат на зиму фонтаны

25 сентября 2024, 16:52
Фото: properm.ru

С 1 октября пермские фонтаны уйдут на зимовку

Всего к зиме подготовят 13 фонтанов.

В Перми к зиме подготовят 13 фонтанов, находящихся в разных районах города. 30 сентября последнее представление проведут фонтаны на эспланаде, затем сезон их работы завершится, сообщают в администрации города

Этот же день станет последним днём работы городских фонтанов. После этого подрядная организация приступит к процессу консервации оборудования, который продлится до 5 октября.

Процесс консервации у каждого фонтана индивидуальный, это связано с конструктивными особенностями фонтана. Комплекс мероприятий по консервации включает опустошение резервуаров фонтана, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования.

Подрядная организация обслуживает часть фонтанов и в зимнее время, например, фонтаны на эспланаде и на бульваре им. Советской Армии. Здесь необходимо поддерживать плюсовую температуру в подземной части фонтана, чтобы не допустить замерзания оборудования и техники, обеспечивающих работу фонтанов в летний период.

30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Последние представления в 21:45 покажут фонтан на площади у Театра-Театра, в 22:45 — в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.

В августе фонтан, находящийся перед здание Театра-Театра, затопил центр краевой столицы. Видеозапись с инцидентом появилась в социальных сетях.

Читайте также:
Стало известно, почему на эспланаде в Перми отключили фонтанВ Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицыВ Перми раздавлено бульдозером почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании
#Пермь#Фонтан#Фонтаны#Фонтаны перми
Подпишитесь
Популярное