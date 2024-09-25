Стало известно, когда в Перми отключат на зиму фонтаны

Posted 25 сентября, 16:52
Published 25 сентября, 16:52
Modified 25 сентября, 16:54
Updated 25 сентября, 16:54
В Перми к зиме подготовят 13 фонтанов, находящихся в разных районах города. 30 сентября последнее представление проведут фонтаны на эспланаде, затем сезон их работы завершится, сообщают в администрации города
Этот же день станет последним днём работы городских фонтанов. После этого подрядная организация приступит к процессу консервации оборудования, который продлится до 5 октября.
Процесс консервации у каждого фонтана индивидуальный, это связано с конструктивными особенностями фонтана. Комплекс мероприятий по консервации включает опустошение резервуаров фонтана, отключение систем электро- и водоснабжения, снятие форсунок, насосов и сверку оборудования.
Подрядная организация обслуживает часть фонтанов и в зимнее время, например, фонтаны на эспланаде и на бульваре им. Советской Армии. Здесь необходимо поддерживать плюсовую температуру в подземной части фонтана, чтобы не допустить замерзания оборудования и техники, обеспечивающих работу фонтанов в летний период.
30 сентября фонтаны на эспланаде дадут последнее в этом году светомузыкальное представление. Последние представления в 21:45 покажут фонтан на площади у Театра-Театра, в 22:45 — в 68-м квартале эспланады у здания Законодательного собрания Пермского края.
В августе фонтан, находящийся перед здание Театра-Театра, затопил центр краевой столицы. Видеозапись с инцидентом появилась в социальных сетях.