Стало известно, когда в Перми отключат на зиму фонтаны

Подрядная организация обслуживает часть фонтанов и в зимнее время, например, фонтаны на эспланаде и на бульваре им. Советской Армии. Здесь необходимо поддерживать плюсовую температуру в подземной части фонтана, чтобы не допустить замерзания оборудования и техники, обеспечивающих работу фонтанов в летний период.