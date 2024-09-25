Тепло было в Перми более ста дней. Первые заморозки пришли в Прикамье

Posted 25 сентября, 05:45
Published 25 сентября, 05:45
Modified 25 сентября, 05:47
Updated 25 сентября, 05:47
На большей территории Пермского края завершился теплый период без ночных заморозков. На метеостанциях зафиксированы следующие значения минимальной температуры воздуха:
Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, температура воздуха сегодня ночью осталась выше 0˚ в Верещагино, Чайковском и Чердыни. Кроме того, по нескольким метеостанциям пока нет данных.
Период без минусовых температур в Перми окончился сегодня. Он продолжался в течение 117 дней — с 31 мая по 24 сентября включительно. Статистика показывает, что в прошлом году безморозный период продлился значительно дольше — с 11 мая по 19 октября включительно. Он стал одним из самых продолжительных за всю историю наблюдений.