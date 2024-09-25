Тепло было в Перми более ста дней. Первые заморозки пришли в Прикамье

Период без минусовых температур в Перми окончился сегодня. Он продолжался в течение 117 дней — с 31 мая по 24 сентября включительно. Статистика показывает, что в прошлом году безморозный период продлился значительно дольше — с 11 мая по 19 октября включительно. Он стал одним из самых продолжительных за всю историю наблюдений.