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Posted 25 сентября, 05:45

Published 25 сентября, 05:45

Modified 25 сентября, 05:47

Updated 25 сентября, 05:47

Теплый период в Пермском крае в 2024 году продлился 117 дней

Тепло было в Перми более ста дней. Первые заморозки пришли в Прикамье

25 сентября 2024, 05:45
Фото: предоставлено читательницей Properm.ru

Теплый период в Пермском крае в 2024 году продлился 117 дней

Годом ранее теплая погода продержалась в регионе гораздо больше времени.

На большей территории Пермского края завершился теплый период без ночных заморозков. На метеостанциях зафиксированы следующие значения минимальной температуры воздуха:

  • Кочево -4,2˚;
  • Кунгур -3,6˚;
  • Чернушка -3,4˚;
  • Оса -3˚;
  • Кудымкар -2,9˚;
  • Губаха -2,7˚;
  • Гайны -2˚;
  • Пермь -1,8˚;
  • Березники -1,7˚;
  • Чермоз -1,2 ˚;
  • Лысьва -1,1˚;
  • Ножовка -0,5˚.

Как рассказали в ГИС-центре ПГНИУ, температура воздуха сегодня ночью осталась выше 0˚ в Верещагино, Чайковском и Чердыни. Кроме того, по нескольким метеостанциям пока нет данных.

Период без минусовых температур в Перми окончился сегодня. Он продолжался в течение 117 дней — с 31 мая по 24 сентября включительно. Статистика показывает, что в прошлом году безморозный период продлился значительно дольше — с 11 мая по 19 октября включительно. Он стал одним из самых продолжительных за всю историю наблюдений.

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#Регион#Пермь#Погода#Заморозки#Осень#ГИС-центр ПГНИУ
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