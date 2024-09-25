«Царский трон для мировой звезды». Для пермского кота Крошика нашли огромный лоток

Кот Крошик был бездомным и жил в подвале больницы, где его кормили неравнодушные пермяки. В результате животное растолстело до 17 кг. В конце августа его нашли волонтеры, и теперь Крошик проходит курс лечения в реабилитационном центре DogMas. К середине сентября животному удалось похудеть до 15,4 кг, однако в будущем процесс возвращения к нормальному весу замедлится и займет около года.