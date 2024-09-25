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Posted 25 сентября, 04:57

Published 25 сентября, 04:57

Modified 25 сентября, 05:58

Updated 25 сентября, 05:58

Специалисты с трудом нашли огромный лоток для пермского кота Крошика

«Царский трон для мировой звезды». Для пермского кота Крошика нашли огромный лоток

25 сентября 2024, 04:57
Фото: vk.com/cat_kroshik

Специалисты с трудом нашли огромный лоток для пермского кота Крошика

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Доброта на ПП
История животного, которого раскормили до 17 кг, стала известна на весь мир.

Для пермского толстого кота Крошика нашли огромный лоток. Фотографию опубликовала в своем Telegram-канале руководитель реабилитационного центра для животных DogMas Екатерина Бедакова. Она пишет, что кот помещается в лоток. Однако девушка пока сомневается, что Крошик будет использовать его по назначению. Пермяки могут помочь животному похудеть, сделав пожертвование в пермский приют «Матроскин».

Фото: rehabDogPerm / Telegram-канал

Кот Крошик был бездомным и жил в подвале больницы, где его кормили неравнодушные пермяки. В результате животное растолстело до 17 кг. В конце августа его нашли волонтеры, и теперь Крошик проходит курс лечения в реабилитационном центре DogMas. К середине сентября животному удалось похудеть до 15,4 кг, однако в будущем процесс возвращения к нормальному весу замедлится и займет около года.

Кот Крошик из Перми попал в мировые таблоиды
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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Кот#Домашние животные#Кошки
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