«Царский трон для мировой звезды». Для пермского кота Крошика нашли огромный лоток

Posted 25 сентября, 04:57
Published 25 сентября, 04:57
Modified 25 сентября, 05:58
Updated 25 сентября, 05:58
Для пермского толстого кота Крошика нашли огромный лоток. Фотографию опубликовала в своем Telegram-канале руководитель реабилитационного центра для животных DogMas Екатерина Бедакова. Она пишет, что кот помещается в лоток. Однако девушка пока сомневается, что Крошик будет использовать его по назначению. Пермяки могут помочь животному похудеть, сделав пожертвование в пермский приют «Матроскин».
Кот Крошик был бездомным и жил в подвале больницы, где его кормили неравнодушные пермяки. В результате животное растолстело до 17 кг. В конце августа его нашли волонтеры, и теперь Крошик проходит курс лечения в реабилитационном центре DogMas. К середине сентября животному удалось похудеть до 15,4 кг, однако в будущем процесс возвращения к нормальному весу замедлится и займет около года.