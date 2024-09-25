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Posted 25 сентября, 11:20

Published 25 сентября, 11:20

Modified 25 сентября, 11:22

Updated 25 сентября, 11:22

Пермский краевой суд изменил решение по делу об убийстве школьницы из Октябрьска

Убийцу девочки из Октябрьского оставили в колонии

25 сентября 2024, 11:20
Фото: 1MI

Пермский краевой суд изменил решение по делу об убийстве школьницы из Октябрьска

В отношении осужденного прекращено уголовное преследование по факту повреждения чужого имущества.

Сегодня, 25 сентября, в Пермском краевом суде вынесли решение по апелляции на приговор 17-летнему осужденному за убийство девочки-подростка из Октябрьского. Как сообщает в своем телеграм-канале активистка Оксана Асауленко, прекращено уголовное преследование по ст. 167. УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) в виду истечение сроков давности. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Трагедия произошла 8 июля 2023 года. Тогда еле живую девушку нашли на железнодорожных путях с серьезными ожогами. Позднее она скончалась в больнице. В совершении преступления обвинялся ее знакомый. По утверждению подростка, он не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка посреди ночи захотела пойти в гости к подруге, но из-за сильного алкогольного опьянения запнулась и ударилась головой на рельсы. Сделав вывод, что она умерла, парень решил сжечь тело.

По версии следствия, подозреваемый сам разделался с девушкой после того, как изнасиловал ее. В течение получаса он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Зная, что она все еще жива, он облил ее бензином и поджег.

В июне этого года Октябрьский райсуд приговорил подростка к девяти годам лет и 10 месяцам воспитательной колонии. Также в пользу родных девочки осужденный должен выплатить 15 млн рублей.

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#Пермский край#Убийство
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