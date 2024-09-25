Убийцу девочки из Октябрьского оставили в колонии

Posted 25 сентября, 11:20
Published 25 сентября, 11:20
Modified 25 сентября, 11:22
Updated 25 сентября, 11:22
Сегодня, 25 сентября, в Пермском краевом суде вынесли решение по апелляции на приговор 17-летнему осужденному за убийство девочки-подростка из Октябрьского. Как сообщает в своем телеграм-канале активистка Оксана Асауленко, прекращено уголовное преследование по ст. 167. УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) в виду истечение сроков давности. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Трагедия произошла 8 июля 2023 года. Тогда еле живую девушку нашли на железнодорожных путях с серьезными ожогами. Позднее она скончалась в больнице. В совершении преступления обвинялся ее знакомый. По утверждению подростка, он не хотел убивать свою подругу. Якобы девочка посреди ночи захотела пойти в гости к подруге, но из-за сильного алкогольного опьянения запнулась и ударилась головой на рельсы. Сделав вывод, что она умерла, парень решил сжечь тело.
По версии следствия, подозреваемый сам разделался с девушкой после того, как изнасиловал ее. В течение получаса он бил ее камнями и несколько раз возвращался. Зная, что она все еще жива, он облил ее бензином и поджег.
В июне этого года Октябрьский райсуд приговорил подростка к девяти годам лет и 10 месяцам воспитательной колонии. Также в пользу родных девочки осужденный должен выплатить 15 млн рублей.