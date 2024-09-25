Ученые раскрыли тайны чёрной дыры Стрелец A*

Posted 25 сентября, 09:46
Published 25 сентября, 09:46
Modified 25 сентября, 09:51
Updated 25 сентября, 09:51
Черные дыры, вопреки стереотипу, сложившемуся в популярных медиа, не представляют собой «космические пылесосы». В NASA рассказали, что, если заменить Солнце чёрной дырой той же массы, то планеты продолжат вращаться без значительных изменений, но система станет очень холодной. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Ученые отмечают, что черные дыры не «всасывают» всё вокруг. Однако они способны разрушать звёзды, если те оказываются слишком близко. Специалисты называют этот процесс приливным разрушением. При этом часть материала звезды поглощается, а оставшаяся часть начинает движение по орбите чёрной дыры.
Исследования чёрных дыр продолжается. Ученые используют для их поиска различные методы, среди которых рентгеновские снимки и гравитационные волны. Однако, по словам специалистов, на сегодняшний день нет поводов для беспокойства. Стрелец А* находится слишком далеко от Солнечной системы, и гравитация чёрной дыры пока действует на объекты вокруг предсказуемым образом.