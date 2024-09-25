Ученые раскрыли тайны чёрной дыры Стрелец A*

Исследования чёрных дыр продолжается. Ученые используют для их поиска различные методы, среди которых рентгеновские снимки и гравитационные волны. Однако, по словам специалистов, на сегодняшний день нет поводов для беспокойства. Стрелец А* находится слишком далеко от Солнечной системы, и гравитация чёрной дыры пока действует на объекты вокруг предсказуемым образом.