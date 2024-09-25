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Posted 25 сентября, 10:44

Published 25 сентября, 10:44

Modified 25 сентября, 10:46

Updated 25 сентября, 10:46

На СВО погиб 23-летний житель Кудымкара Иван Трушников

Увлекался спортом, имел множество наград. На СВО погиб 23-летний житель Кудымкара

25 сентября 2024, 10:44
Фото: пресс-служба администрации Кудымкарского муниципального округа

На СВО погиб 23-летний житель Кудымкара Иван Трушников

Сюжет
Военная операция на Украине
Молодой человек ранее проходил службу в армии.

Завтра, 26 сентября, в 11:00, в прощальном зале возле городского кладбища в Кудымкаре пройдет прощальный митинг в память о погибшем на СВО Иване Трушникове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа «ВКонтакте».

Иван родился 19 января 2001 года в Кудымкаре. Он окончил девять классов школы №1, а затем отучился на сварщика в профессиональном училище №48. Служил в армии, участвовал в боевых действиях, имел множество наград и увлекался спортом. Власти не сообщают, когда молодой человек отправился на спецоперацию и погиб.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Данные о погибших участниках спецоперации, родившихся или живших в Пермском крае, публикуют администрации округов и учебных заведений, а также их родственники.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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