Увлекался спортом, имел множество наград. На СВО погиб 23-летний житель Кудымкара

Posted 25 сентября, 10:44
Published 25 сентября, 10:44
Modified 25 сентября, 10:46
Updated 25 сентября, 10:46
Завтра, 26 сентября, в 11:00, в прощальном зале возле городского кладбища в Кудымкаре пройдет прощальный митинг в память о погибшем на СВО Иване Трушникове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа «ВКонтакте».
Иван родился 19 января 2001 года в Кудымкаре. Он окончил девять классов школы №1, а затем отучился на сварщика в профессиональном училище №48. Служил в армии, участвовал в боевых действиях, имел множество наград и увлекался спортом. Власти не сообщают, когда молодой человек отправился на спецоперацию и погиб.
СВО началась 24 февраля 2022 года. Данные о погибших участниках спецоперации, родившихся или живших в Пермском крае, публикуют администрации округов и учебных заведений, а также их родственники.
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