Увлекался спортом, имел множество наград. На СВО погиб 23-летний житель Кудымкара

Иван родился 19 января 2001 года в Кудымкаре. Он окончил девять классов школы №1, а затем отучился на сварщика в профессиональном училище №48. Служил в армии, участвовал в боевых действиях, имел множество наград и увлекался спортом. Власти не сообщают, когда молодой человек отправился на спецоперацию и погиб.