В Барде простились с 22-летним контрактником, погибшим в ходе СВО

Posted 25 сентября, 04:59
Published 25 сентября, 04:59
Modified 25 сентября, 05:03
Updated 25 сентября, 05:03
Вчера в Барде проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Дениса Аптукова. Об этом в своих соцсетях глава Бардымского округа Халиль Алпанов.
Денис Аптуков родился 11 июля 2001 года в селе Барда. Обучался в Бардымской средней школе. После окончания школы в поступил в Осинский колледж.
31 марта 2024 года отправился на СВО по контракту, 5 июня погиб при выполнении боевой задачи.
Завтра в Добрянке простятся с 45-летний уроженцем округа Эдуардом Таскаевым.