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Posted 25 сентября, 04:59

Published 25 сентября, 04:59

Modified 25 сентября, 05:03

Updated 25 сентября, 05:03

В Барде похоронили 22-летнего контрактника, погибшего в зоне СВО

В Барде простились с 22-летним контрактником, погибшим в ходе СВО

25 сентября 2024, 04:59
Фото: ВКонтакте/Халиль Алпанов

В Барде похоронили 22-летнего контрактника, погибшего в зоне СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Денис Аптуков прослужил с момента подписания контракта два месяца

Вчера в Барде проводили в последний путь погибшего в ходе СВО Дениса Аптукова. Об этом в своих соцсетях глава Бардымского округа Халиль Алпанов.

Денис Аптуков родился 11 июля 2001 года в селе Барда. Обучался в Бардымской средней школе. После окончания школы в поступил в Осинский колледж.

31 марта 2024 года отправился на СВО по контракту, 5 июня погиб при выполнении боевой задачи.

Завтра в Добрянке простятся с 45-летний уроженцем округа Эдуардом Таскаевым.

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#Военная операция на Украине#Сво#Барда
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