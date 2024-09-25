В Минобре рекомендуют изменить список ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы

Преподаватели вузов тоже во многом не одобряют нововведения. Они отмечают, что изменения могут негативно повлиять на качество подготовки школьников и их дальнейших судьбах. Времени на подготовку и детям, и учителям практически не дают. Солидарен с ними и директор департамента организации приема абитуриентов и довузовской подготовки Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского Владимир Колесников. По его мнению, новый проект Минобра усложняет понимание, какие ЕГЭ нужно сдавать для поступления в вуз в 2025 году. Многие педагоги тоже считают, что необходимо дать больше времени всем сторонам — и школам, и вузам, и самим будущим абитуриентам.