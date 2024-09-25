В Минобре рекомендуют изменить список ЕГЭ, необходимых для поступления в вузы

Posted 25 сентября, 09:28
Published 25 сентября, 09:28
Modified 25 сентября, 09:30
Updated 25 сентября, 09:30
Проект списка вступительных испытаний в вузы опубликован на официальном портале правовой информации. Его планируется обсудить с общественностью, а после сбора предложений документ пройдет антикоррупционную экспертизу и оценку регулирующего воздействия. После одобрения Минюстом на сайте опубликуют итоговый вариант проекта.
Перечень вступительных испытаний для будущих бакалавров и специалистов, существовавший с 2021 года, изменится. Если раньше для поступления на большинство вузовских специальностей было достаточно сдать три ЕГЭ, то теперь число экзаменов на ряд направлений увеличится. В некоторых предложениях Минобра встречается даже пять видов ЕГЭ для одной специальности.
Конфигурация предметов изменится: вместо профильной математики от абитуриентов могут потребовать сдавать физику. К примеру, на направление 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» придется сдавать ЕГЭ не только по русскому языку, но и по химии, физике, математике, информатике и биологии. Для математических и инженерных специальностей, кроме русского, математики и информатики понадобится физика, а в некоторых случаях еще химия и биология.
В приказе Минобрнауки 2021 года практически на всех специальностях в качестве предмета по выбору присутствует иностранный язык. В новых рекомендациях министерства английский и иные языки убрали из списка вступительных испытаний для большинства технических, медицинских, естественно-научных и экономических специальностей. Почти исчезло и обществознание — вместо него часто предлагается сдавать историю, химию, биологию, информатику или географию.
В Минобре говорят, что целью нового приказа является прием наиболее подготовленных и мотивированных абитуриентов, так как им в будущем придется решать задачи обеспечения технологического лидерства, экономического и социального развития России.
Кроме обязательного ЕГЭ по русскому языку, абитуриенты должны сдать профильный предмет из списка обязательных. Вузы обязаны выбрать предмет из тех, что рекомендованы Минобром. После утверждения обязательного предмета вуз может выбрать для отбора еще два профильных в списке — самостоятельно или дать выбор абитуриенту.
Как обращают внимание «Новые известия», в этом нет ничего негативного, но новый приказ Минобрнауки вступит в силу 1 марта 2025 года. А по нынешним нормам вузы должны опубликовать правила приема с перечнями испытаний до 20 января 2025 года. У выпускников останется только 10 дней для изучения списков и определения предметов на сдачу ЕГЭ. Получится, что у старшеклассников будет только несколько месяцев для подготовки к вступительным экзаменам.
Некоторые 11-классники уже выбрали себе вуз для поступления и предметы, которые нужно сдавать. Их родители рассчитывают за два года достойно подготовить ребят к поступлению на бюджетное отделение. Но теперь непонятно, какие предметы нужно будет сдавать — точно это станет известно только 20 января. Это ударит и по кошельку родителей, ведь услуги репетиторов стоят недешево.
Преподаватели вузов тоже во многом не одобряют нововведения. Они отмечают, что изменения могут негативно повлиять на качество подготовки школьников и их дальнейших судьбах. Времени на подготовку и детям, и учителям практически не дают. Солидарен с ними и директор департамента организации приема абитуриентов и довузовской подготовки Московского государственного университета технологий и управления (МГУТУ) имени К. Г. Разумовского Владимир Колесников. По его мнению, новый проект Минобра усложняет понимание, какие ЕГЭ нужно сдавать для поступления в вуз в 2025 году. Многие педагоги тоже считают, что необходимо дать больше времени всем сторонам — и школам, и вузам, и самим будущим абитуриентам.
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