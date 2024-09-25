В Перми по факту обрушения потолка в доме в Закамске начата проверка

Posted 25 сентября, 12:36
Published 25 сентября, 12:36
Modified 25 сентября, 13:03
Updated 25 сентября, 13:03
В Кировском районе Перми следователями СК России устанавливаются обстоятельства угрозы обрушения потолочных перекрытий в многоквартирном жилом доме, не признанным аварийным. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в сентябре в подъезде многоквартирного жилого дома, расположенного по улице Дунайская обрушился потолок. Коммуникации дома находятся в неисправном состоянии, по этой причине в квартирах происходит течь, имеется угроза обрушения потолочных перекрытий, при этом дом аварийным не признан.
По сообщениям пермских пабликов, речь идет о доме №17 по ул. Дунайской, в котором потолок рухнул 22 сентября. О существующих проблемах собственники сообщали в соответствующие службы, но дом не признали аварийным, кроме того, от него в этом году отказалась управляющая компания.
Следователями территориального следственного отдела производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В рамках процессуальной проверки будет дана юридическая оценка действиям (бездействиям) лиц, ответственных за содержание жилого фонда, а также контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По указанию руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина в следственном отделе по Кировскому району города Перми по указанным фактам организовано проведение процессуальной проверки по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Ход и результаты проверки находятся на особом контроле в аппарате ведомства.
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