В Перми по факту обрушения потолка в доме в Закамске начата проверка

По сообщениям пермских пабликов, речь идет о доме №17 по ул. Дунайской, в котором потолок рухнул 22 сентября. О существующих проблемах собственники сообщали в соответствующие службы, но дом не признали аварийным, кроме того, от него в этом году отказалась управляющая компания.