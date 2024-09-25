В Перми раздавлено бульдозером почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании

В продуктовом магазине, принадлежащем ИП Сидорук А.В. по ул. Лихвинская, были обнаружены сыры в ассортименте общим весом 15,988 кг из Нидерландов и Испании. Сотрудниками был составлен акт о факте изъятия запрещенной к ввозу продукции.