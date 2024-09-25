В Перми раздавлено бульдозером почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании

Posted 25 сентября, 15:54
Published 25 сентября, 15:54
Modified 25 сентября, 15:56
Updated 25 сентября, 15:56
Госинспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю совместно с Пермской таможней и региональной транспортной прокуратурой в одном из пермских магазинов выявлена запрещенная к ввозу животноводческая продукция. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
В продуктовом магазине, принадлежащем ИП Сидорук А.В. по ул. Лихвинская, были обнаружены сыры в ассортименте общим весом 15,988 кг из Нидерландов и Испании. Сотрудниками был составлен акт о факте изъятия запрещенной к ввозу продукции.
В этот же день данная продукция была вывезена на полигон ТБО «Софроны» и уничтожена путем механического воздействия — раздавлена бульдозером.
6 августа сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии в 350 шт. срезов гвоздик, нашли в цветах личинку опасного насекомого. Растения поступили в Пермский край из Московской области. В Россию они прибыли из Колумбии.