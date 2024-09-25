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Posted 25 сентября, 15:54

Published 25 сентября, 15:54

Modified 25 сентября, 15:56

Updated 25 сентября, 15:56

В Перми уничтожено почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании

В Перми раздавлено бульдозером почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании

25 сентября 2024, 15:54
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю

В Перми уничтожено почти 16 кг сыров из Нидерландов и Испании

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Санкции
Подсанкционные товары обнаружены в одном из закамских магазинов.

Госинспекторами отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю совместно с Пермской таможней и региональной транспортной прокуратурой в одном из пермских магазинов выявлена запрещенная к ввозу животноводческая продукция. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.

В продуктовом магазине, принадлежащем ИП Сидорук А.В. по ул. Лихвинская, были обнаружены сыры в ассортименте общим весом 15,988 кг из Нидерландов и Испании. Сотрудниками был составлен акт о факте изъятия запрещенной к ввозу продукции.

В этот же день данная продукция была вывезена на полигон ТБО «Софроны» и уничтожена путем механического воздействия — раздавлена бульдозером.

6 августа сотрудники Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии в 350 шт. срезов гвоздик, нашли в цветах личинку опасного насекомого. Растения поступили в Пермский край из Московской области. В Россию они прибыли из Колумбии.

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