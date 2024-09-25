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Posted 25 сентября, 08:41

Published 25 сентября, 08:41

Modified 25 сентября, 08:43

Updated 25 сентября, 08:43

сборная команда SKI Пермского края (Арзамас, 2016 год)

В Перми в начале октября пройдет региональный чемпионат по сётокан карате-до

25 сентября 2024, 08:41
Фото: skif.perm.ru
сборная команда SKI Пермского края (Арзамас, 2016 год)

В Перми 6 октября пройдет краевой чемпионат по сётокан карате-до

Ожидается примерно 500 участников разных возрастных групп.

В Перми состоится Чемпионат Пермского края по сётокан карате-до (версии Shotokan Karate-Do International Federation (SKIF)). Соревнования пройдут 6 октября в 9:00 в спортивном комплексе «Победа» (ул. Обвинская, 9), сообщают в краевой Федерации Сётокан Каратэ-до Интернешнл.

В региональном чемпионате примут участие федерации и клубы SKIF России, а также приглашенные организации. Ожидается около 500 участников, для всех зрителей вход бесплатный.

Расписание Чемпионата:

  • 8:30 — сбор участников, заседание судейской коллегии;
  • 9:00 — личные и командные соревнования участников в возрасте 5-7 лет, награждение;
  • 10:00 — личные и командные соревнования участников в возрасте 8-10 лет, награждение;
  • 12:00 — церемония открытия;
  • 12:15 — личные и командные соревнования участников в возрасте 11-15 лет, награждение;
  • 14:30 — личные и командные соревнования участников в возрасте 16 лет и старше, награждение.

Победителей и призеров наградят медалями и дипломами. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 30 сентября по электронной почте [email protected].

Ранее Properm.ru писали о пермском гонщике, ставшем чемпионом России по автокроссу, и об инженере, которая переплыла Босфор.

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#Спорт#Пермь#Чемпионат
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