В Перми в начале октября пройдет региональный чемпионат по сётокан карате-до

Posted 25 сентября, 08:41
Published 25 сентября, 08:41
Modified 25 сентября, 08:43
Updated 25 сентября, 08:43
В Перми состоится Чемпионат Пермского края по сётокан карате-до (версии Shotokan Karate-Do International Federation (SKIF)). Соревнования пройдут 6 октября в 9:00 в спортивном комплексе «Победа» (ул. Обвинская, 9), сообщают в краевой Федерации Сётокан Каратэ-до Интернешнл.
В региональном чемпионате примут участие федерации и клубы SKIF России, а также приглашенные организации. Ожидается около 500 участников, для всех зрителей вход бесплатный.
Расписание Чемпионата:
Победителей и призеров наградят медалями и дипломами. Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 30 сентября по электронной почте [email protected].
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]