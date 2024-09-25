В Пермском Политехе прошла инаугурация пятого ректора вуза

Напомним, что с 26 апреля этого года Петроченков был назначен исполняющим обязанности ректора. Через два месяца прошла конференция работников и студентов вуза, основным вопросом которой стали выборы ректора вуза. Более 80% принявших участие в голосование отдали свой голос за кандидатуру Антона Борисовича (274 человека). В 2006 году Петроченков был завкафедрой микропроцессорных средств автоматизации пермского вуза, а с 2022 года занимал пост проректора по образовательной деятельности.