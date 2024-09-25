В Пермском Политехе прошла инаугурация пятого ректора вуза

Posted 25 сентября, 12:51
Published 25 сентября, 12:51
Modified 25 сентября, 12:53
Updated 25 сентября, 12:53
Сегодня, 25 сентября в 15:00, в актовом зале Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) состоялась инаугурация ректора вуза Антона Петроченкова. В ходе мероприятия он принес присягу на Уставе университета, ему были вручены символы руководства вуза — мантия ректора и нагрудный знак.
Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что помимо развития филиала ПНИПУ в Когалыме, вузу также необходимо развивать собственные инженерные школы. «Важнейший вопрос, который стоит перед нами, перед нашей экономикой — это совместное развитие нашего государства, нашего региона и, собственно, Политехнического университета. От имени краевого Правительства поздравляем вас с новой вехой в вашем жизненном пути, с новой вехой нашего университета», — сказала Кассина.
— Я глубоко признателен за оказанное мне доверие. И все мои усилия будут направлены на то, чтобы это доверие оправдать. Я всегда говорил, что у нас лучший политехнический университет нашей страны. У нас лучшая политехническая школа, у нас лучшие студенты, у нас замечательный преподавательский состав, у нас лучшие ведущие индустриальные партнеры и крепкие отношения с региональной администрацией. Я не сомневаюсь, что вуз ждет устойчивое развитие, — заявил Антон Петроченков.
Напомним, что с 26 апреля этого года Петроченков был назначен исполняющим обязанности ректора. Через два месяца прошла конференция работников и студентов вуза, основным вопросом которой стали выборы ректора вуза. Более 80% принявших участие в голосование отдали свой голос за кандидатуру Антона Борисовича (274 человека). В 2006 году Петроченков был завкафедрой микропроцессорных средств автоматизации пермского вуза, а с 2022 года занимал пост проректора по образовательной деятельности.
Приказом Минобрнауки РФ от 5 сентября 2024 года Антона Петроченкова утвердили в должности ректора ПНИПУ на пять лет.