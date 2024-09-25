В садовом товариществе в Березниках свет потребителям отключили за неуплату взносов

Posted 25 сентября, 14:27
Published 25 сентября, 14:27
Modified 26 сентября, 05:06
Updated 26 сентября, 05:06
Прокуратура проверила обращение об отключении электроснабжения в одном из садовых товариществ Березников. Был установлен факт неправомерного прекращения поставки ресурса, сообщает пресс-служба ведомства.
Как подчеркивают в прокуратуре, прекращение поставки электроэнергии возможно только при наличии задолженности по данному виду коммунальных услуг при предварительном уведомлении об этом потребителя.
В нарушение норм закона отключение электричества в домах ряда потребителей садового товарищества произведено в связи с задолженностью по оплате целевых взносов без предварительного уведомления.
По результатам проверки прокурором внесено представление председателю садового товарищества, которое удовлетворено. Электроснабжение потребителей восстановлено.
Вечером 24 сентября, в 20:04, в некоторых частях Индустриального района Перми произошло отключение электроэнергии. По словам очевидцев, на улицах перестали работать фонари и светофоры, без света остались жилые дома.
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