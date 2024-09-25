Владимир Ефимов: В Москве готовы к заселению еще 11 новостроек

В рамках программы реновации было возведено 11 современных жилых комплексов и многоквартирных домов, готовых принять шесть тысяч москвичей уже в этом месяце. По словам Ефимова, четыре из этих комплексов расположены в Восточном округе столицы, по два — в Юго-Восточном и Западном округах и по одному — в Центральном, Южном и Северном округах. Всего это более 2,8 тысячи квартир, передает mos.ru.