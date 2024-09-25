Владимир Ефимов: В Москве готовы к заселению еще 11 новостроек

Posted 25 сентября, 11:54
Published 25 сентября, 11:54
Modified 25 сентября, 11:54
Updated 25 сентября, 11:54
В рамках программы реновации было возведено 11 современных жилых комплексов и многоквартирных домов, готовых принять шесть тысяч москвичей уже в этом месяце. По словам Ефимова, четыре из этих комплексов расположены в Восточном округе столицы, по два — в Юго-Восточном и Западном округах и по одному — в Центральном, Южном и Северном округах. Всего это более 2,8 тысячи квартир, передает mos.ru.
На территории новостроек обустроены детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а на первых этажах размещены коммерческие объекты сферы услуг. Все дома спроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
Жители переселяются в пределах своих районов, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики. Например, новоселы из Нагорного района переезжают в дом на Электролитном проезде, находящийся в трех минутах ходьбы от станции метро «Нагорная».
Переезд осуществляется поэтапно. В Нагорном районе уже началось переселение жителей из четырех старых домов, в Войковском районе — из двух домов, в Люблине — из двух, в Фили-Давыдкове — из двух, в Пресненском районе — из одного и в Восточном районе — из одного жилого здания.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает переселение из 5176 домов.
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