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Posted 25 сентября, 04:39

Published 25 сентября, 04:39

Modified 25 сентября, 05:02

Updated 25 сентября, 05:02

В Кизеле требуют привести в порядок колодец с питьевой водой

Власти Кизела обязали привести в порядок колодец, из которого пьет пять улиц

25 сентября 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney

В Кизеле требуют привести в порядок колодец с питьевой водой

Питьевой водой из альтернативных источников жители этих улиц не обеспечены.

Прокуратура Кизела провела проверку исполнения администрацией округа требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Выявлены нарушения в сфере снабжения питьевой водой жителей города, сообщает краевая прокуратура.

Длительное время обязанность по обеспечению питьевой водой жителей улиц Лескова, Микова, Окулова, Лбова и Трудовая в Кизеле муниципалитетом не исполняется. Вода в колодце, являющемся единственным источником водоснабжения данного района, согласно результатам санитарно-эпидемиологического обследования, не соответствует установленным нормативам.

По итогам проверки прокурор обратился с иском в суд об обязании органа местного самоуправления организовать водоснабжение жителей. Кизеловский городской суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его фактической исполнение.

Масштабные отключения водоснабжения запланированы в Перми в следующие выходные.

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#Общество#Суд#Прокуратура
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