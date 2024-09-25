Власти Кизела обязали привести в порядок колодец, из которого пьет пять улиц

Posted 25 сентября, 04:39
Published 25 сентября, 04:39
Modified 25 сентября, 05:02
Updated 25 сентября, 05:02
Прокуратура Кизела провела проверку исполнения администрацией округа требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве. Выявлены нарушения в сфере снабжения питьевой водой жителей города, сообщает краевая прокуратура.
Длительное время обязанность по обеспечению питьевой водой жителей улиц Лескова, Микова, Окулова, Лбова и Трудовая в Кизеле муниципалитетом не исполняется. Вода в колодце, являющемся единственным источником водоснабжения данного района, согласно результатам санитарно-эпидемиологического обследования, не соответствует установленным нормативам.
По итогам проверки прокурор обратился с иском в суд об обязании органа местного самоуправления организовать водоснабжение жителей. Кизеловский городской суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его фактической исполнение.
Масштабные отключения водоснабжения запланированы в Перми в следующие выходные.
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