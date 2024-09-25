Власти края опять пытаются забрать у Перми полномочия в назначении директоров школ

Posted 25 сентября, 09:10
Published 25 сентября, 09:10
Modified 25 сентября, 09:16
Updated 25 сентября, 09:16
Жалоба властей Прикамья на решение Четвертого апелляционного суда о незаконности передачи полномочий по назначению директоров школ с муниципального на региональный уровень 18 сентября была принята к рассмотрению. Пермский краевой суд передал ее в кассационную инстанцию в Челябинск. Судя по картотеке дел Седьмого кассационного суда, дело на рассмотрение в третью инстанцию пока не поступило.
Речь идет об административном иске прокуратуры о признании недействующим пункта 1 статьи 1 Закона Пермского края от 29 сентября 2023 года № 230-ПК «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края». Ведомство оспорило подписанный главой региона закон, которым за Минобранауки Пермского края закрепляются полномочия учредителя муниципальных общеобразовательных организаций в части назначения, увольнения и обязательной аттестации директоров школ.
Прокуратура с таким положением не согласилась, указав, что такого перераспределения полномочий законы «О местном самоуправлении», «Об образовании», а также Трудовой Кодекс РФ не предусматривают. Пермский краевой суд в свою очередь не усмотрел прямых запретов на подобное перераспределение полномочий между региональной и муниципальной властью и требования прокуратуры отклонил.
Однако, в мае 2024 года Четвертый апелляционный суд данное решение отменил, указав, что «оспариваемый в части нормативный правовой акт противоречит целям и духу изменений в законодательство, воле федерального законодателя, устанавливает неоправданный параллелизм в осуществлении деятельности органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта Российской Федерации, не устраняет проблемы разбалансировки в осуществлении деятельности органов местного самоуправления и органов власти субъекта РФ, поскольку предполагает необходимость реализации решения органа субъекта РФ посредством принятия решения органом местного самоуправления, что противоречит целям эффективного решения вопросов местного значения».
Кроме этого, суд в Нижнем Новгороде указал: двоякость принятого регионального закона усиливается тем, что функции по назначению и увольнению директоров учреждений дошкольного и дополнительного образования осталось в ведении местного самоуправления.
По информации журналиста Properm.ru, несмотря на то, что вторая инстанция признала перераспределение полномочий по назначению и увольнение директоров школ незаконным, в образовании региона сохраняется двоякая ситуация. На данный момент, по словам собеседника, документы, связанные с увольнением или аттестацией директоров школ выпускаются как Минобнауки, так и департаментом образования Перми.
Летом 2024 года на фоне разбирательств между прокуратурой и властями в надзорный орган поступило обращение от сотрудников школ о несогласии с происходящим в образовании. Документ есть в распоряжении редакции. Сейчас по жалобе проводится проверка.
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