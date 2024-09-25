Власти края опять пытаются забрать у Перми полномочия в назначении директоров школ

Жалоба властей Прикамья на решение Четвертого апелляционного суда о незаконности передачи полномочий по назначению директоров школ с муниципального на региональный уровень 18 сентября была принята к рассмотрению. Пермский краевой суд передал ее в кассационную инстанцию в Челябинск. Судя по картотеке дел Седьмого кассационного суда, дело на рассмотрение в третью инстанцию пока не поступило.