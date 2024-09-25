Ювелирному магазину в Перми грозит штраф до 500 тысяч за хвастливую рекламу

В рекламных наклейках была указана информация для привлечения покупателей. В тексте рекламы, среди прочих данных, сказано: «Ювелирный бренд №1 в России». По законодательству, в рекламе нельзя распространять сведения о преимуществах конкретного товара перед товарами других производителей или продавцов. Использовать слова «лучший», «первый» или «номер один» можно в тех случаях, когда указан конкретный критерий сравнения, имеющий объективное подтверждение.