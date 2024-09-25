Ювелирному магазину в Перми грозит штраф до 500 тысяч за хвастливую рекламу

Posted 25 сентября, 07:46
Published 25 сентября, 07:46
Modified 25 сентября, 07:48
Updated 25 сентября, 07:48
В центре Перми обнаружили подозрительную рекламу. Специалисты Пермского УФАС заметили ее на стеклянных витринах магазина Sunlight, находящегося в торговом центре «Айсберг».
В рекламных наклейках была указана информация для привлечения покупателей. В тексте рекламы, среди прочих данных, сказано: «Ювелирный бренд №1 в России». По законодательству, в рекламе нельзя распространять сведения о преимуществах конкретного товара перед товарами других производителей или продавцов. Использовать слова «лучший», «первый» или «номер один» можно в тех случаях, когда указан конкретный критерий сравнения, имеющий объективное подтверждение.
Как сообщили в пресс-службе Пермского УФАС, реклама содержит сравнительную формулировку «Ювелирный бренд №1 в России». Однако в ней нет ни указания на критерий сравнения, ни объективного подтверждения этого утверждения. Следовательно, присутствуют признаки нарушения Закона о рекламе (п. 1 ч. 3 ст. 5).
Пермское УФАС возбудило дело в отношении рекламодателя ООО «Солнечный свет» по факту распространения недостоверной рекламы. Рассмотрение дела запланировано на 2 октября текущего года. Если рекламодателя признают виновным, ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Ранее антимонопольная служба возбудила дело из-за громкой рекламы на улице, а администрация Чусового размещала рекламу без соответствующих пометок прямо в своем официальном паблике.
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