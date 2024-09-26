«Азот» оказал помощь в проведении сборов поисковых отрядов

В Березниках прошли сборы патриотических объединений из Удмуртии и Пермского края. Курс молодого бойца поискового отряда прослушали более 60 человек из Ижевска, Перми, Усолья, Кунгура, Нытвы, Чайковского, Чердыни, Добрянки, Соликамска, Ныроба и Усть-Качки. В течение трех дней подростки осваивали основы топографии, работы с архивами и военной археологии для поиска солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. До настоящего времени без вести пропавшими остаются более 2 млн красноармейцев.