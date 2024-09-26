«Азот» оказал помощь в проведении сборов поисковых отрядов

Posted 26 сентября, 07:39
Published 26 сентября, 07:39
Modified 26 сентября, 07:41
Updated 26 сентября, 07:41
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ оказал спонсорскую помощь в проведении „Школы начинающего поисковика“.
В Березниках прошли сборы патриотических объединений из Удмуртии и Пермского края. Курс молодого бойца поискового отряда прослушали более 60 человек из Ижевска, Перми, Усолья, Кунгура, Нытвы, Чайковского, Чердыни, Добрянки, Соликамска, Ныроба и Усть-Качки. В течение трех дней подростки осваивали основы топографии, работы с архивами и военной археологии для поиска солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. До настоящего времени без вести пропавшими остаются более 2 млн красноармейцев.
Филиал «Азот» регулярно оказывает поддержку в сохранении исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. В период второй мировой с фронта не вернулись 275 сотрудников филиала «Азот». Их имена увековечены на мемориальном комплексе возле заводоуправления. Трем азотчикам присвоено звание Героя Советского Союза.
Владимир Иопа, депутат Березниковской городской Думы, руководитель административной службы филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
— Говорят, что пока не захоронен последний солдат, война не окончена. Участники поисковых отрядов занимаются очень важным и нужным делом. Каждая находка — это возвращенная память, это возможность очередной семье узнать, наконец, судьбу своего родного человека. «Уралхим» всегда будет поддерживать поисковое движение и стараться вносить свой вклад в воспитание молодежи.
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