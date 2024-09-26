Березниковец арестован в Санкт-Петербурге за интимные фото в переписке с ребенком

Posted 26 сентября, 12:29
Published 26 сентября, 12:29
Modified 27 сентября, 04:44
Updated 27 сентября, 04:44
В Березниках задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления по ч. ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста). Уголовное дело расследует следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу.
Как рассказали в пресс-службе районного ГСУ, в период с июля по сентябрь текущего года мужчина переписывался в интернете с 7-летней девочкой. Он отправлял ей сообщения интимного характера и требовал в ответ присылать ему подобные фотографии и видеозаписи. Личность злоумышленника установили сотрудники регионального УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его задержали вчера, 25 сентября, и доставили в Санкт-Петербург.
Подозреваемому предъявили обвинение, он полностью признал вину во время допроса. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства совершенного преступления. В прошлом году в Прикамье осудили мужчину, длительное время совершавшего насильственные действия сексуального характера в отношении трех девочек.
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