Березниковец арестован в Санкт-Петербурге за интимные фото в переписке с ребенком

Как рассказали в пресс-службе районного ГСУ, в период с июля по сентябрь текущего года мужчина переписывался в интернете с 7-летней девочкой. Он отправлял ей сообщения интимного характера и требовал в ответ присылать ему подобные фотографии и видеозаписи. Личность злоумышленника установили сотрудники регионального УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его задержали вчера, 25 сентября, и доставили в Санкт-Петербург.