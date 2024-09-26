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Posted 26 сентября, 10:29

Published 26 сентября, 10:29

Modified 26 сентября, 10:31

Updated 26 сентября, 10:31

Дерматолог рассказала о пользе красного вина

26 сентября 2024, 10:29
Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что красное вино оказывает благоприятное воздействие на кожу и способствует разглаживанию морщин.

Как пишет «Ридус», в состав красного вина входит большое количество ресвератрола — это вещество замедляет процессы старения и содержится даже в безалкогольном вине. Кроме этого, для улучшения качества кожи дерматолог порекомендовала употреблять морс из клюквы, витамин С, белки, жирные кислоты.

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