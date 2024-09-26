Дерматолог рассказала о пользе красного вина

Как пишет «Ридус», в состав красного вина входит большое количество ресвератрола — это вещество замедляет процессы старения и содержится даже в безалкогольном вине. Кроме этого, для улучшения качества кожи дерматолог порекомендовала употреблять морс из клюквы, витамин С, белки, жирные кислоты.