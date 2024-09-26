Экс-глава Горнозаводска останется за решеткой

В 2021 году, будучи главой муниципалитета и не имея полномочий на принятие таких единоличных решений, Афанасьев передал доли участия в ООО «Горнозаводский „Комбинат благоустройства“» физическим лицам. Это были двое знакомых Александра — генеральный директор ООО и его заместитель. За получение долей они внесли по 10 тыс. рублей каждый. Однако реальная стоимость долей в уставном капитале составляла более 10 млн рублей.