Экс-глава Горнозаводска останется за решеткой

Posted 26 сентября, 16:35
Published 26 сентября, 16:35
Modified 26 сентября, 16:37
Updated 26 сентября, 16:37
Апелляционная инстанция не изменила наказание для осужденного за превышение должностных полномочий бывшего главы Горнозаводска Александра Афанасьева. Ему предстоит отбыть 3 года лишения свободы в ИК общего режима, сообщает РБК-Пермь.
Гособвинение просило увеличить этот срок до 5 лет, защита и экс-чиновник настаивали на отмене обвинительного приговора и оправдании.
26 июля этого года Чусовской городской суд (постоянное судебное присутствие в Горнозаводске) признал бывшего главу Горнозаводского округа виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
В 2021 году, будучи главой муниципалитета и не имея полномочий на принятие таких единоличных решений, Афанасьев передал доли участия в ООО «Горнозаводский „Комбинат благоустройства“» физическим лицам. Это были двое знакомых Александра — генеральный директор ООО и его заместитель. За получение долей они внесли по 10 тыс. рублей каждый. Однако реальная стоимость долей в уставном капитале составляла более 10 млн рублей.
Впоследствии владельцы долей участия получили преимущественное право голоса и возможность влиять на решения, принимаемые в обществе с ограниченной ответственностью. В декабре 2021 года по итогам общего собрания участников им была установлена повышенная зарплата в размере 500 и 550 тыс. рублей, назначены разовые миллионные премии.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима. Также Александр Афанасьев на два года лишен права занимать руководящие должности в органах местного самоуправления.
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