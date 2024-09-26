Эксперт прокомментировал отмену иностранных языков для экономистов

Как пишет «Ридус», эксперт назвал эту инициативу несерьезной, поскольку это привет к оторванности специалистов от массива информации, издаваемой за рубежом, которая касается нововведений в сфере менеджмента, экономики и много другого. По его словам, не иметь возможности подпитываться из этого источника — абсолютный нонсенс.