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Posted 26 сентября, 11:11

Published 26 сентября, 11:11

Modified 26 сентября, 11:13

Updated 26 сентября, 11:13

Эксперт прокомментировал отмену иностранных языков для экономистов

26 сентября 2024, 11:11
Экономист Михаил Беляев прокомментировал инициативу Минобрнауки России об отмене иностранных языков из вступительных экзаменов для экономистов.

Как пишет «Ридус», эксперт назвал эту инициативу несерьезной, поскольку это привет к оторванности специалистов от массива информации, издаваемой за рубежом, которая касается нововведений в сфере менеджмента, экономики и много другого. По его словам, не иметь возможности подпитываться из этого источника — абсолютный нонсенс.

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