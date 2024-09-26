Глава РЭО Буцаев: 14 субъектов Федерации могут остаться без новых объектов ТКО

Posted 26 сентября, 15:30
Published 26 сентября, 15:30
Modified 26 сентября, 15:30
Updated 26 сентября, 15:30
По информации, представленной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, в российских регионах существует проблема в реализации мероприятий дорожных карт по инвестпроектам. В 75 регионах страны по согласованию с РЭО были утверждены дорожные карты с точным графиком строительства инфраструктурных объектов. В 19 субъектах Федерации зафиксировано отставание от установленных сроков, в 14 регионах дорожные карты и вовсе не выполняются. Этому есть несколько причин, в их числе — увеличение стоимости объектов и отсутствие земельных участков, отвечающих требованиям.
Среди 14 субъектов, вошедших в красную зону, — Еврейская автономная область, Ингушетия и Карачаево-Черкесия; Астраханская, Воронежская, Орловская, Омская, Свердловская, Саратовская, Смоленская, Ульяновская и Тверская области, а также Севастополь и Забайкалье, пишет 56orb.ru.
Ключевыми проблемами в запуске строительства объектов по обращению с ТКО в регионах РФ в соответствии с дорожными картами были названы: поиск земель в муниципальной собственности или в лесном фонде в рамках проектно-изыскательских работ (ПИР), затраты на инженерную инфраструктуру до границ участка, нехватка ЗУ; продление сроков разработки ПСД и государственных экспертиз; повышение стоимости строящегося объекта в соответствии с выполненной госэкспертизой на ПСД относительно изначального концессионного соглашения.
Нежелание субъекта РФ брать на себя риски по инвестпроекту; рост платежей для населения, повышение тарифа с превышением предельного индекса; невозможность возврата вложений в проект по причине нехватки финансов в региональном бюджете; социальная напряженность на территории также повлияли на сроки выполнения дорожных карт.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Вихров Денис Борисович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Отдел продаж: [email protected]