Глава РЭО Буцаев: 14 субъектов Федерации могут остаться без новых объектов ТКО

По информации, представленной генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым, в российских регионах существует проблема в реализации мероприятий дорожных карт по инвестпроектам. В 75 регионах страны по согласованию с РЭО были утверждены дорожные карты с точным графиком строительства инфраструктурных объектов. В 19 субъектах Федерации зафиксировано отставание от установленных сроков, в 14 регионах дорожные карты и вовсе не выполняются. Этому есть несколько причин, в их числе — увеличение стоимости объектов и отсутствие земельных участков, отвечающих требованиям.