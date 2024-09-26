Иммунолог рассказал о варианте коронавируса ХЕС

По сообщению «Ридуса», вариант XEC является модификацией уже известного штамма «омикрон» и обладает некоторыми сходными характеристиками, включая способность «ускользания» от иммунитета, выработанного против более ранних форм коронавируса. По словам иммунолога, иммунитет практически обнуляется и добавил, что штамм XEC существует не более трёх месяцев, что затрудняет оценку степени тяжести его воздействия на организм, поэтому рано говорить о том, какие он вызывает последствия.