Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом

Posted 26 сентября, 10:14
Published 26 сентября, 10:14
Modified 26 сентября, 10:16
Updated 26 сентября, 10:16
Авиабилеты на прямые рейсы «России» (входит в группу «Аэрофлот») по новому субсидируемому маршруту Красноярск — Пермь появились в продаже. Полеты начнутся с 2 ноября, о чем сообщает пресс-служба компании.
Согласно зимнему расписанию, рейсы планируются с частотой два раза в неделю. Вылет SU/FV6825 из Красноярска по вторникам и субботам в 22:05 местного времени, прилет в 23:35 по Перми. Вылет SU/FV6826 из Перми по средам и воскресеньям в 0:35(прм), прилет в 5:35 (крс).
Полёты «Россия» будет выполнять на Airbus-319 повышенной вместимости.
Аэропорт Красноярска — важный транзитный пункт для пассажиров «России». Теперь и у жителей Пермского края появится возможность выбрать рейс с пересадкой в Красноярске для продолжения путешествия, отмечают в авиакомпании.
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