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Posted 26 сентября, 10:14

Published 26 сентября, 10:14

Modified 26 сентября, 10:16

Updated 26 сентября, 10:16

Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом

Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом

26 сентября 2024, 10:14
Фото: https://rossiya-airlines.ru
Полёты, билеты на которые уже появились в продаже, начинаются со 2 ноября.

Авиабилеты на прямые рейсы «России» (входит в группу «Аэрофлот») по новому субсидируемому маршруту Красноярск — Пермь появились в продаже. Полеты начнутся с 2 ноября, о чем сообщает пресс-служба компании.

Согласно зимнему расписанию, рейсы планируются с частотой два раза в неделю. Вылет SU/FV6825 из Красноярска по вторникам и субботам в 22:05 местного времени, прилет в 23:35 по Перми. Вылет SU/FV6826 из Перми по средам и воскресеньям в 0:35(прм), прилет в 5:35 (крс).

Полёты «Россия» будет выполнять на Airbus-319 повышенной вместимости.

Аэропорт Красноярска — важный транзитный пункт для пассажиров «России». Теперь и у жителей Пермского края появится возможность выбрать рейс с пересадкой в Красноярске для продолжения путешествия, отмечают в авиакомпании.

#Авиа перевозки#Большое савино#Аэропорт Большое Савино#Транспорт#Красноярск
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