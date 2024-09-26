Из Перми в Красноярск можно будет улететь субсидированным рейсом

Согласно зимнему расписанию, рейсы планируются с частотой два раза в неделю. Вылет SU/FV6825 из Красноярска по вторникам и субботам в 22:05 местного времени, прилет в 23:35 по Перми. Вылет SU/FV6826 из Перми по средам и воскресеньям в 0:35(прм), прилет в 5:35 (крс).