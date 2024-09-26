Модульбанк предложил предпринимателям услугу по ведению карточек на маркетплейсах

Posted 26 сентября, 06:24
Published 26 сентября, 06:24
Modified 26 сентября, 06:24
Updated 26 сентября, 06:24
Работу площадок упрощают банки, которые предлагают множество финансовых и нефинансовых продуктов, делающих куплю-продажу максимально удобной для обеих сторон — продавцов и покупателей.
Так, российские финансовые организации предлагают предпринимателям, реализующим свою продукцию через маркетплейсы, услуги эквайринга, страхования, логистики, консалтинга, а также программы лояльности и обучающие курсы. Все это создает возможности для оптимизации бизнеса и повышения прибыли с одновременным снижением рисков, пишет inkazan.ru.
Модульбанк, который позиционирует себя как предпринимательский хаб, запустил «консалтинг для селлеров». Эта услуга предполагает ведение отдельных карточек товаров на маркетплейсах сотрудниками банка. Светлана Годлина, член правления Модульбанка, руководитель направления по работе с маркетплейсами, пояснила, что предложение включает в себя в том числе анализ товарной карточки специалистами банка, SEO-оптимизацию, расчет юнит-экономики, а также настройку рекламных кампаний. По итогам всей этой работы формируется отчет.
Стоит отметить, что Модульбанк ранее уже разрабатывал продукты для продавцов на маркетплейсах. Примерно два года назад банк объявил о специальных тарифах для селлеров и о возможности вывода прибыли от электронных торговых площадок на счета физических лиц, а также о возможности ведения расчетов с контрагентами в двенадцати валютах. Десятки тысяч российских компаний, занимающихся продажами на маркетплейсах, уже подключились к Модульбанку. Они реализуют продукцию, закупаемую в Китае, Турции, Узбекистане и Киргизии. Для комплексного сопровождения этих закупок они обращаются к услугам банка.
Банк «Точка» также предлагает услуги для предпринимателей, торгующих через маркетплейсы, оказывая помощь в регистрации и масштабировании бизнеса на таких крупных торговых площадках, как Ozon, Wildberries и «Яндекс.Маркет». В то же время Сбербанк совместно с компанией «Эвотор» запустил платформу «на_полке» по закупке продуктов для розничных покупателей.
Маркетплейсы могут приносить предпринимателям существенную прибыль, если правильно управлять процессом продаж на таких площадках. Среди их основных преимуществ — широкий охват аудитории, экономия временных и других ресурсов. Кроме этого, покупателям удобно пользоваться такими сервисами. Новые банковские продукты позволяют продавцам адаптировать стратегии продаж под максимальное количество покупателей.
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