Модульбанк предложил предпринимателям услугу по ведению карточек на маркетплейсах

Стоит отметить, что Модульбанк ранее уже разрабатывал продукты для продавцов на маркетплейсах. Примерно два года назад банк объявил о специальных тарифах для селлеров и о возможности вывода прибыли от электронных торговых площадок на счета физических лиц, а также о возможности ведения расчетов с контрагентами в двенадцати валютах. Десятки тысяч российских компаний, занимающихся продажами на маркетплейсах, уже подключились к Модульбанку. Они реализуют продукцию, закупаемую в Китае, Турции, Узбекистане и Киргизии. Для комплексного сопровождения этих закупок они обращаются к услугам банка.