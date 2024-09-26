На «Авито» появится специальный сервис для малого и среднего бизнеса

Директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов со своей стороны отметил, что команда планирует создать автономное замкнутое пространство, обладающее собственной системой навигации. Специалисты платформы исследовали, в каких именно решениях нуждаются предприниматели в текущих рыночных условиях. Результаты показали, что в B2B-опыте отсутствует консолидация, поэтому бизнесмены вынуждены постоянно переключаться между разными поисковиками и группами в социальных сетях, а также тендерными платформами и другими специализированными интернет-ресурсами, ориентированными на решение отдельных бизнес-задач. По мнению Хакимова, самым сложным для предпринимателя является поиск надежного поставщика, а также покупки товара на приемлемых условиях. Каждый продукт приходится изучать детально и сравнивать его с другими, чтобы сделать правильный выбор. С учетом всех этих комментариев команда «Авито» разработала несколько сервисов. На площадке появились такие функции, как механизм отбора наиболее подходящих предложений, умная выдача и собственная навигация для пространства. Над развитием и совершенствованием сервиса трудятся три команды разработчиков.