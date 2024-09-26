На «Авито» появится специальный сервис для малого и среднего бизнеса

Posted 26 сентября, 13:46
Published 26 сентября, 13:46
Modified 26 сентября, 13:49
Updated 26 сентября, 13:49
Кроме этого, на площадке будут внедрены новые сервисы для бизнеса, например каталог поставщиков. Еще одна полезная функция сервиса — запрос коммерческих предложений. Пока это онлайн-пространство работает в тестовом режиме. Сервис уже доступен для некоторых пользователей в приложении «Авито». По словам разработчиков, полной версией можно будет пользоваться в 2025 году.
Новый сервис называется «Avito Бизнес 360». Площадка представляет собой комплексное пространство, ориентированное на представителей МСП.
Комплексный сервис
На платформе ИП и представители юридических лиц смогут в едином окне решать свои ключевые задачи, связанные с обеспечением эффективной деятельности предпринимателя. В категории товаров размещены ключевые товарные группы для основной и хозяйственной деятельности, например оборудование, товары для офиса, программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов, запчасти для техники, сырье, строительные материалы и другие. Наряду с этим в «Avito Бизнес 360» будет возможность поиска сотрудников и будут доступны услуги для бизнеса. Также на сервисе планируется размещение предложений по продаже и сдаче в аренду коммерческой недвижимости и транспортных средств.
Благодаря сервису «Avito Бизнес 360» платформа объединит в себе весь представленный на ней ассортимент из таких категорий, как товары и услуги, а также недвижимость, работа, авто. На площадке будут предложены решения, которые команда «Авито» целенаправленно разработала под потребности отечественного бизнеса.
Цифровые решения для бизнеса
На площадке планируют разместить каталог поставщиков. Его добавят в начале 2025 года. Благодаря этой функции предприниматели смогут находить и выбирать поставщиков, опираясь на максимально прозрачные критерии, в числе которых рейтинги и отзывы на платформе, а также данные, собранные с других источников. В перспективе на сервисе появится возможность сравнения поставщиков, а также добавления заинтересовавших предложений в избранное. Таким образом, через платформу можно будет вести поиск не столько индивидуальных предложений товаров, сколько поставщиков. Ранее такой функционал можно было найти только на специализированных тендерных платформах.
Через запрос коммерческих предложений пользователь сможет в несколько кликов сформировать автоматизированный запрос на предложения по указанным критериям. В срок от двадцати четырех часов он получит обратную связь от поставщиков, которых отбирает «Авито». Эта информация будет представлена в удобном формате — в виде таблицы. Таким образом, пользователь будет избавлен от необходимости собирать предложения вручную. Вся нужная информация будет собрана в одном месте: стоимость товара, возможные варианты доставки и другие аспекты сделки. Сегодня сервис доступен в категории «Оборудование для бизнеса». Со временем он будет масштабироваться на другие виды товаров и сферу услуг. Отметим, что этот сервис уже работает в пилотном режиме с лета 2024 года.
Как рассказал руководитель бизнес-направления «Avito Бизнес 360» Илья Дудковский, ранее на рынке существовали разрозненные решения для бизнеса. По отдельности они решали ограниченное количество задач. Команда «Авито» поставила цель создать пространство, которое в полной мере закрывало бы ключевые потребности представителей МСП. Реализовать такой проект можно было, но только опираясь на уникальный кросс-вертикальный опыт платформы, позволяющий решать множество повседневных бизнес-задач, от закупок до поиска специалистов. Руководитель отметил, что создатели сервиса хорошо понимают потребности МСП и стремятся обеспечить удобный и современный способ для решения бизнес-задач такими предпринимателями.
По мнению разработчиков, новый функционал должны оценить более четырех миллионов предпринимателей, пользующихся платформой и являющихся субъектами МСП. Площадка может также заинтересовать миллионы пользователей, ранее не рассматривавших «Авито» как площадку для решения бизнес-задач, заключил Илья Дудковский.
Директор по продукту в «Авито Товарах» Сергей Хакимов со своей стороны отметил, что команда планирует создать автономное замкнутое пространство, обладающее собственной системой навигации. Специалисты платформы исследовали, в каких именно решениях нуждаются предприниматели в текущих рыночных условиях. Результаты показали, что в B2B-опыте отсутствует консолидация, поэтому бизнесмены вынуждены постоянно переключаться между разными поисковиками и группами в социальных сетях, а также тендерными платформами и другими специализированными интернет-ресурсами, ориентированными на решение отдельных бизнес-задач. По мнению Хакимова, самым сложным для предпринимателя является поиск надежного поставщика, а также покупки товара на приемлемых условиях. Каждый продукт приходится изучать детально и сравнивать его с другими, чтобы сделать правильный выбор. С учетом всех этих комментариев команда «Авито» разработала несколько сервисов. На площадке появились такие функции, как механизм отбора наиболее подходящих предложений, умная выдача и собственная навигация для пространства. Над развитием и совершенствованием сервиса трудятся три команды разработчиков.
Отмечается, что в новый раздел для бизнеса могут попадать только продавцы, отвечающие определенным критериям. Например, из категории товаров могут пройти отбор только те продавцы, у которых зарегистрирован бизнес-аккаунт и которые прошли проверку на благонадежность. На начальном этапе объявления отбираются автоматически. В дальнейшем продавцы сами смогут определять места для размещения своих предложений. Это будет зависеть от их специализации.
Пока новая площадка доступна в тестовом режиме и с ограниченным функционалом. Пользоваться ей можно через приложение «Авито». Планируется, что до конца года доступ появится для всех пользователей платформы. Заходить на сервис можно будет через мобильное приложение. В дальнейшем раздел будет дополнен новыми функциями, представляющими актуальность для рынка бизнес-закупок.
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