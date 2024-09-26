Об отсутствии отопления в квартирах жители Прикамья могут сообщать на Госуслугах

Posted 26 сентября, 12:38
Published 26 сентября, 12:38
Modified 26 сентября, 12:40
Updated 26 сентября, 12:40
Оставить обращение об отсутствии отопления в квартирах можно через личный кабинет на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Также воспользоваться виджетом на сайте органов госвласти или органов местного самоуправления, сообщает пресс-службе краевого правительства.
Нажав на виджет, пользователь автоматически попадает в Платформу обратной связи госуслуг ПОС, где может сообщить о конкретной проблеме. Срок подготовки ответа составит до 10 календарных дней.
Отопительный сезон в Перми начался 18 сентября с социальных объектов, 23 сентября начали включать отопление в многоквартирных домах.
На Платформе обратной связи госуслуг жителям доступно более 700 тем для обращений, в том числе касающихся вопросов тепло и водоснабжения, оплаты жилищнокоммунальных услуг, здравоохранения, благоустройства, автомобильных дорог, общественного транспорта и прочее. После отправки сообщение автоматически направляется в соответствующую организацию.
В приемной президента Российской Федерации в Пермском крае планируется проведение «прямой телефонной линии» по вопросам предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, посвященной Международному дню пожилого человека. Об этом сообщают в краевом правительстве.
«Линия» пройдет в пятницу, 27 сентября, с 11:00 до 12:00. Номер «прямой телефонной линии» 217-68-90.
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