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Posted 26 сентября, 12:38

Published 26 сентября, 12:38

Modified 26 сентября, 12:40

Updated 26 сентября, 12:40

Об отсутствии отопления в квартирах жители Прикамья могут сообщать на Госуслугах

Об отсутствии отопления в квартирах жители Прикамья могут сообщать на Госуслугах

26 сентября 2024, 12:38
Фото: прессс-лужба правительства Пермского края

Об отсутствии отопления в квартирах жители Прикамья могут сообщать на Госуслугах

Сюжет
Касается каждого
Отопительный сезон в крае начался неделю назад.

Оставить обращение об отсутствии отопления в квартирах можно через личный кабинет на портале Госуслуг или в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Также воспользоваться виджетом на сайте органов госвласти или органов местного самоуправления, сообщает пресс-службе краевого правительства.

Нажав на виджет, пользователь автоматически попадает в Платформу обратной связи госуслуг ПОС, где может сообщить о конкретной проблеме. Срок подготовки ответа составит до 10 календарных дней.

Отопительный сезон в Перми начался 18 сентября с социальных объектов, 23 сентября начали включать отопление в многоквартирных домах.

На Платформе обратной связи госуслуг жителям доступно более 700 тем для обращений, в том числе касающихся вопросов тепло и водоснабжения, оплаты жилищнокоммунальных услуг, здравоохранения, благоустройства, автомобильных дорог, общественного транспорта и прочее. После отправки сообщение автоматически направляется в соответствующую организацию.

В приемной президента Российской Федерации в Пермском крае планируется проведение «прямой телефонной линии» по вопросам предоставления медицинской помощи и мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, посвященной Международному дню пожилого человека. Об этом сообщают в краевом правительстве.

«Линия» пройдет в пятницу, 27 сентября, с 11:00 до 12:00. Номер «прямой телефонной линии» 217-68-90.

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#Общество#Касается каждого#Жкх#Жкх перми
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