Оператор билайн запустил мини-сериал о мобильной связи

Posted 26 сентября, 11:11
Published 26 сентября, 11:11
Modified 26 сентября, 11:13
Updated 26 сентября, 11:13
Оператор билайн запустил научно-популярный сериал, в котором вместе с видеоблогером Яном Топлес раскроет все тайны современной мобильной связи. Новый проект позволит зрителям заглянуть «под капот» умной сети билайна и узнать, что обеспечивает стабильность и высокое качество связи.
Зрители познакомятся с работой базовых станций, которые делают возможным соединение мобильных устройств с сетью, узнают, почему мобильная связь называется «сотовой» и погрузятся в процесс планирования сети: билайн ставит вышки там, где это наиболее удобно и полезно для пользователей, гарантируя доступность связи даже в самых удалённых уголках.
Важная тема — безопасность базовых станций. Излучение от них не ионизирует атомы и не оказывает вредного воздействия на организм, что подтверждено исследованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Сеть билайна соответствует всем стандартам безопасности.
Мини-сериал также расскажет об умной сети билайна, которая в режиме 24/7 анализирует нагрузку и перераспределяет её, обеспечивая качественное соединение для абонентов.
Узнать больше о работе умной сети билайна и посмотреть сериал можно по ссылке.
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