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Posted 26 сентября, 07:31

Published 26 сентября, 07:31

Modified 26 сентября, 07:33

Updated 26 сентября, 07:33

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Пермский зоопарк с 1 по 10 октября

Пенсионеры смогут посмотреть на зверей в Пермском зоопарке бесплатно

26 сентября 2024, 07:31
Фото: Telegram-канал Пермского зоопарка

Пенсионеры смогут бесплатно посетить Пермский зоопарк с 1 по 10 октября

Сюжет
Касается каждого
Акция приурочена к Международному дню пожилого человека.

Пенсионеры смогут сходить в Пермский зоопарк бесплатно. В период с 1 по 10 октября здесь пройдет ежегодная акция «Дни пожилого человека», приуроченная к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В течение 10 дней вход для пожилых людей при предъявлении оригинала пенсионного удостоверения, свидетельства пенсионера или справки «О назначенных пенсиях и социальных выплатах» будет бесплатным, сообщают в пресс-службе зоопарка.

Ранее пресс-служба РЖД опубликовала видео с играми детенышей снежного барса. Котята родились в Пермском зоопарке этим летом.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Пенсионеры#Зоопарк#Пермский зоопарк
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