Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре

Posted 26 сентября, 05:04
Published 26 сентября, 05:04
Modified 26 сентября, 05:10
Updated 26 сентября, 05:10
Ход расследования уголовного дела по факту гибели людей на пожаре в Нытвенском округе взят под контроль прокуратуры Нытвенского района Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
Напомним, что пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Уральский произошел вчера вечером. В результате инцидента погибли четыре человека — двое мужчин 50 и 60 лет и двое женщин, одной из которых было 69 лет, личность второй погибшей установить пока не удалось. Пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно, трое из них были госпитализированы.
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