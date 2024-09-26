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Posted 26 сентября, 05:04

Published 26 сентября, 05:04

Modified 26 сентября, 05:10

Updated 26 сентября, 05:10

Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре

Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре

26 сентября 2024, 05:04
Фото: Прокуратура Пермского края
На пожаре в поселке Уральский погибли четыре человека.

Ход расследования уголовного дела по факту гибели людей на пожаре в Нытвенском округе взят под контроль прокуратуры Нытвенского района Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

Напомним, что пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Уральский произошел вчера вечером. В результате инцидента погибли четыре человека — двое мужчин 50 и 60 лет и двое женщин, одной из которых было 69 лет, личность второй погибшей установить пока не удалось. Пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно, трое из них были госпитализированы.

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