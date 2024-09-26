Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре

Напомним, что пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Уральский произошел вчера вечером. В результате инцидента погибли четыре человека — двое мужчин 50 и 60 лет и двое женщин, одной из которых было 69 лет, личность второй погибшей установить пока не удалось. Пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно, трое из них были госпитализированы.