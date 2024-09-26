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Posted 26 сентября, 04:53

Published 26 сентября, 04:53

Modified 26 сентября, 04:55

Updated 26 сентября, 04:55

В Перми кот Крошик весом 17 кг похудел на 2 кг за месяц

Пермский толстый кот Крошик похудел на два килограмма за месяц

26 сентября 2024, 04:53
Фото: приют «Матроскин»; t.me/rehabDogPerm

В Перми кот Крошик весом 17 кг похудел на 2 кг за месяц

Сюжет
Доброта на ПП
Процесс лечения начался в конце августа.

Пермский толстый кот Крошик, которого раскормили до 17 кг, сбросил 2 кг лишнего веса. О результатах взвешивания рассказала руководитель реабилитационного центра для животных DogMas Екатерина Бедакова.

Судя по опубликованному видео, 23 сентября кот весил ровно 15 кг. Восстановлением и лечением животного специалисты занимаются почти четыре недели — с 27 августа. Недавно кот стал реагировать на поглаживания и мурлыкать, но ему все еще сложно передвигаться.

Ранее пермские волонтеры приюта «Матроскин» рассказали, что Крошику примерно 14 лет. До своего спасения он жил в подвале. Неравнодушные пермяки раскормили животное до 17 кг — теперь кот сидит на диете, занимается на подводной беговой дорожке и принимает витамины. Помочь в лечении Крошика можно, оформив добровольное пожертвование приюту «Матроскин».

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#Общество#Пермь#Доброта на ПП#Кот#Матроскин#Домашние животные#Кошки#Приют Матроскин
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