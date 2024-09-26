Пермский толстый кот Крошик похудел на два килограмма за месяц

Судя по опубликованному видео, 23 сентября кот весил ровно 15 кг. Восстановлением и лечением животного специалисты занимаются почти четыре недели — с 27 августа. Недавно кот стал реагировать на поглаживания и мурлыкать, но ему все еще сложно передвигаться.