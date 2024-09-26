Пермяки спасли сына от смерти, но не могут добиться справедливости в уголовном деле

«Это было очень тяжело, в больнице нет никакого ухода, по сути, — рассказала девушка. — Пролежни не обрабатывают, зонд вставить не могут, а он в бессознательном состоянии, он выдергивает трубки, их надо обратно вставлять. Я работала в приюте для собак, к собакам в приюте относятся лучше, чем к пациентам в больнице. Отношение просто кошмарное! Причем у руководства — заведующих, главного врача — нормальное отношение, а у медперсонала ужасное. Брата было страшно оставлять даже на минуту».