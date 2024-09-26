properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 08:14

Published 26 сентября, 08:14

Modified 26 сентября, 08:16

Updated 26 сентября, 08:16

В Пермском крае 2 октября включат сирены

Пермяки услышат сирены в начале октября

26 сентября 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney

В Пермском крае 2 октября включат сирены

Жителей просят сохранять спокойствие.

На следующей неделе, 2 октября, в Пермском крае проверят готовность системы оповещения населения. Жители услышат сигнал «Внимание всем!» в течение трех минут — с 10:40 до 10:43.

Во время комплексной проверки будут включены узлы сиренного и речевого оповещения, а также заработают мобильные комплексы оповещения. В пресс-службе администрации Кировского района Перми просят жителей сохранять спокойствие, включить теле- и радиоприемники и прослушать информацию. Проверка является плановой и носит учебный характер.

В прошлый раз проверка систем оповещения в Прикамье проводилась в марте.

Читайте также:
Каждую неделю в Перми будут проверять работу сирен оповещенияПенсионеры смогут посмотреть на зверей в Пермском зоопарке бесплатноСолнце помешает пермякам смотреть телепередачи
#Общество#Пермь#Система оповещения#Проверка#Оповещение
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика