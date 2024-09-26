Пермяки услышат сирены в начале октября

Posted 26 сентября, 08:14
Published 26 сентября, 08:14
Modified 26 сентября, 08:16
Updated 26 сентября, 08:16
На следующей неделе, 2 октября, в Пермском крае проверят готовность системы оповещения населения. Жители услышат сигнал «Внимание всем!» в течение трех минут — с 10:40 до 10:43.
Во время комплексной проверки будут включены узлы сиренного и речевого оповещения, а также заработают мобильные комплексы оповещения. В пресс-службе администрации Кировского района Перми просят жителей сохранять спокойствие, включить теле- и радиоприемники и прослушать информацию. Проверка является плановой и носит учебный характер.
В прошлый раз проверка систем оповещения в Прикамье проводилась в марте.
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