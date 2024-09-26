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Posted 26 сентября, 04:28

Published 26 сентября, 04:28

Modified 26 сентября, 04:35

Updated 26 сентября, 04:35

За 2024 год из Пермского края вывезено 150,35 тыс. кубометров леса в Китай

С начала года из Прикамья в Китай вывезли более 150 тысяч кубометров леса

26 сентября 2024, 04:28
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

За 2024 год из Пермского края вывезено 150,35 тыс. кубометров леса в Китай

Это на 20% больше, чем годом ранее.

С начала 2024 года из Пермского края вывезено 150,35 тыс. кубометров лесопродукции в Китай. Это на 20% больше аналогичного периода 2023 года. Тогда объем составил 125,46 тыс. кубометров, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В сентябре выявлено, что уссурийский полиграф поразил в Перми еще почти 21 тыс. га леса. Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае в июне составляла 137 тыс. 145,55 га.

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#Экономика#Лес#Китай
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