С начала года из Прикамья в Китай вывезли более 150 тысяч кубометров леса

Posted 26 сентября, 04:28
Published 26 сентября, 04:28
Modified 26 сентября, 04:35
Updated 26 сентября, 04:35
С начала 2024 года из Пермского края вывезено 150,35 тыс. кубометров лесопродукции в Китай. Это на 20% больше аналогичного периода 2023 года. Тогда объем составил 125,46 тыс. кубометров, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В сентябре выявлено, что уссурийский полиграф поразил в Перми еще почти 21 тыс. га леса. Общая площадь карантинных фитосанитарных зон по уссурийскому полиграфу в Пермском крае в июне составляла 137 тыс. 145,55 га.
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