С начала года из Прикамья в Китай вывезли более 150 тысяч кубометров леса

С начала 2024 года из Пермского края вывезено 150,35 тыс. кубометров лесопродукции в Китай. Это на 20% больше аналогичного периода 2023 года. Тогда объем составил 125,46 тыс. кубометров, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.