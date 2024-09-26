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Posted 26 сентября, 05:40

Published 26 сентября, 05:40

Modified 26 сентября, 05:42

Updated 26 сентября, 05:42

В Прикамье с 4 октября временно будут возникать помехи на экранах телевизоров

Солнце помешает пермякам смотреть телепередачи

26 сентября 2024, 05:40
Фото: ideogram.ai

В Прикамье с 4 октября временно будут возникать помехи на экранах телевизоров

Неудобства могут продлиться почти три недели.

В Прикамье на следующей неделе, 4 октября, начинается солнечная интерференция. Это явление может вызвать помехи при приеме телепрограмм, предупреждают в краевом радиотелевизионном передающем центре.

На протяжении примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор телевизионной и радиовещательной сети будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если излучение заглушит сигнал, то на экранах у телезрителей в радиусе охвата ретранслятора возникнут помехи. Продолжительность помех составит от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

Пермяков просят помнить, что внезапное рассыпание или застывание изображения на телеэкране — это очень короткое воздействие Солнца, которое исчезнет само собой. Необходимо выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Если прием телесигнала не восстановится, необходимо заново запустить автопоиск телеканалов. Неудобства продлятся в Прикамье до 21 октября. Ранее сообщалось, что в июле текущего года в регионе остановился рост цен на телевизоры.

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#Общество#Пермь#Телевидение#Солнце
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