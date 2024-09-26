Солнце помешает пермякам смотреть телепередачи

Пермяков просят помнить, что внезапное рассыпание или застывание изображения на телеэкране — это очень короткое воздействие Солнца, которое исчезнет само собой. Необходимо выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Если прием телесигнала не восстановится, необходимо заново запустить автопоиск телеканалов. Неудобства продлятся в Прикамье до 21 октября. Ранее сообщалось, что в июле текущего года в регионе остановился рост цен на телевизоры.