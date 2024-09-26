Солнце помешает пермякам смотреть телепередачи

Posted 26 сентября, 05:40
Published 26 сентября, 05:40
Modified 26 сентября, 05:42
Updated 26 сентября, 05:42
В Прикамье на следующей неделе, 4 октября, начинается солнечная интерференция. Это явление может вызвать помехи при приеме телепрограмм, предупреждают в краевом радиотелевизионном передающем центре.
На протяжении примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор телевизионной и радиовещательной сети будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Если излучение заглушит сигнал, то на экранах у телезрителей в радиусе охвата ретранслятора возникнут помехи. Продолжительность помех составит от нескольких секунд до 22 минут в сутки.
Пермяков просят помнить, что внезапное рассыпание или застывание изображения на телеэкране — это очень короткое воздействие Солнца, которое исчезнет само собой. Необходимо выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку. Если прием телесигнала не восстановится, необходимо заново запустить автопоиск телеканалов. Неудобства продлятся в Прикамье до 21 октября. Ранее сообщалось, что в июле текущего года в регионе остановился рост цен на телевизоры.
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