Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения

Posted 26 сентября, 10:27
Published 26 сентября, 10:27
Modified 26 сентября, 10:29
Updated 26 сентября, 10:29
На следующей неделе, с 30 по 6 октября в Прикамье пройдут краткосрочные отключения средств телерадиовещания. Об этом сообщили в краевом радиотелевизионном передающем центре.
В понедельник, 30 сентября с 12:00 до 18:00 в селе Альняш Чайковского округа отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2; в Ильинском с 11:00 до 17:00 отключат РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».
Во вторник, 1 октября, в Гремячинске с 12:00 до 18:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2; 2 октября с 11:00 до 17:00 оба цифровых пакета отключат вместе с «Радио России» в Кунгуре, с 10:00 до 16:00 телевещания не будет в Новоильинском, а с 11:00 до 17:00 — в Осе.
В среду, 3 октября, с 11:00 до 17:00 телевидение отключат в Александровске. В этот же день цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2, и «Радио России» отключат с 11:00 до 17:00 в Кочево и Октябрьском.
В четверг цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 будут отключены с 11:00 до 17:00 в Горнозаводске и с 12:00 до 18:00 в Ошье.
Кроме того, из-за проведения настроечных работ на оборудовании будет приостановлено телевещание в Большой Соснове 30 сентября с 09:00 до 18:00, в Березниках отключен цифровой пакет РТРС-2 3 октября с 12:00 до 15:00.
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