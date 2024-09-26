Стало известно, какие населенные пункты Прикамья останутся без радио и телевидения

Во вторник, 1 октября, в Гремячинске с 12:00 до 18:00 отключат цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2; 2 октября с 11:00 до 17:00 оба цифровых пакета отключат вместе с «Радио России» в Кунгуре, с 10:00 до 16:00 телевещания не будет в Новоильинском, а с 11:00 до 17:00 — в Осе.