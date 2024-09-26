Стало известно, кто отремонтирует мост через Егошиху в Перми

Posted 26 сентября, 09:44
Published 26 сентября, 09:44
Modified 26 сентября, 09:46
Updated 26 сентября, 09:46
В Прикамье определили подрядчика для проведения ремонта моста через Егошиху на автодороге Стахановская—Ива в Свердловском районе Перми, им стало ООО «Техдоргрупп». Стоимость контракта составила 78 млн 491 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, длина объекта составляет 290,8 м. Последний раз мост ремонтировали в 2008 году. Исполнитель обязуется заменить деформационные швы, восстановить покрытие проезжей части, а также отремонтировать отбойник. Начало работ — 1 мая 2025 года, срок сдачи моста — 20 августа 2025 года.
В марте этого года краевые власти объявляли аукцион на право ремонта моста через реку Егошиху. Работы оценивались в 42 млн 315 тыс. рублей.
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